X-Men ’97 reprendra peu de temps après la série originale, qui devrait sortir en 2023

Plus de détails ont maintenant été révélés concernant la résurrection du X Men série animée dans le projet Disney+ X-Men ’97. Alors que les fans préparent à nouveau leurs tympans pour ce thème emblématique, les producteurs de retour Eric et Julia Lewald, deux des créateurs de l’émission originale, ont offert un aperçu plus approfondi des intentions de X-Men ’97 tout en parlant avec l’utilisateur YouTube Spideyjeu09 Justin Underwood. Y compris que la série se poursuivra peu après la fin de la série originale de l’émission et que la série devrait être diffusée au milieu de 2023.

« Je crois qu’ils envisagent 10 épisodes pour la première saison qui sortira au milieu de l’année prochaine. Ils le commencent peu de temps après la fin du nôtre. Ils veulent que ce soit une extension [of X-Men: The Animated Series]. Celui qui fait ce nouveau spectacle va le faire sien, peu importe qui y est impliqué. Il y a beaucoup d’amour, d’affection et de respect de la part de tout un groupe de personnes qui font ce spectacle, en commençant par Beau DeMayo, qui est le showrunner.

Les Lewald ont été surpris que le studio veuille ramener le monde créé pendant la X Men série, qui a débuté en 1992, plutôt que d’opter pour un redémarrage. Selon le couple, le studio a été extrêmement respectueux lorsqu’il a suggéré l’idée de X-Men ’97avec la série destinée à rester fidèle à ce qui a précédé, avec quelques ajustements de modernisation.

« Ils auraient pu simplement dire: » Nous allons juste faire un nouveau spectacle. Nous avons des amis qui faisaient partie d’autres émissions très réussies, et quand ils sont redémarrés, pas un appel téléphonique, pas une carte, pas un peu de reconnaissance, juste, « Nous allons faire une nouvelle émission. » Dans ce cas, ils étaient tous assez gentils et respectueux. Nous avons dit: ‘C’est votre émission. Nous sommes là s’il y a un drapeau rouge », mais nous sommes prêts pour cela, ou peut-être quelques idées de choses que nous aimerions voir. Mais vraiment, c’est leur spectacle. Vous pouvez dire par la conception. C’est le même mais légèrement modernisé, un peu plus beau, cinq fois plus cher qu’il n’y parait. Non pas que nous soyons amers (rires).

X-Men ’97 voit le retour de plusieurs doubleurs originaux, dont Wolverine, Rogue, Gambit et plus





Non seulement va X-Men ’97 reprendre après la finale de X-Men la série animée, qui a été diffusée le 20 septembre 1997, plusieurs membres de la distribution vocale originale reviendront également pour reprendre le flambeau, dépeignant plusieurs membres emblématiques du mutant équipe.

Les membres de la distribution de retour seraient Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast), Adrian Hough (M. Grey), Christopher Britton (M. Sinister), Catherine Disher (Jean Grey), Chris Potter (Gambit ), Alison Sealy-Smith (Storm) et Alyson Court (Jubilee). Rejoindre le casting sont Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett et AJ LoCascio dans des rôles de voix non divulgués.

Produit par Marvel Studios, X-Men ’97 sera présenté en première sur Disney + en 2023. Si vous avez besoin de vous rattraper avant la sortie de X-Men ’97, la X Men La série animée est actuellement disponible en streaming sur Disney +.









X-Men ’97 fera revivre la série animée des années 90 sur Disney+ X-Men: la série animée connaît un renouveau en 2023 avec de nouveaux épisodes reprenant là où le dessin animé original s’était arrêté.

