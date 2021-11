X-Men ’97 fera revivre la série animée des années 90 sur Disney +

Le célèbre dessin animé Marvel X-Men : la série animée connaît officiellement un renouveau. Avec des tonnes d’annonces provenant de la Maison de la souris pour Disney + Day, les fans ont de quoi être enthousiasmés, mais cette nouvelle se démarque particulièrement pour tout grand fan de la série. Un premier aperçu a été révélé par Disney dévoilant le logo officiel de la renaissance, surnommé X-Men ’97, avec l’annonce qu’il sortira sur Disney + en 2023.

Plus de détails sur la série animée ont été publiés sur TheWrap. Selon le point de vente, X-Men ’97 reprend là où l’émission originale X-Men: The Animated Series des années 1990 s’est arrêtée. Il comprendra plusieurs membres de la distribution de l’émission originale qui reviendront pour reprendre leurs rôles de voix avec d’autres entrant dans de nouveaux rôles. Compte tenu de l’apparence du logo, il est présumé que la nouvelle série utilisera également un style artistique similaire.

Les membres de la distribution de retour auraient inclus Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast), Adrian Hough (M. Grey), Christopher Britton (M. Sinister), Catherine Disher (Jean Grey), Chris Potter (Gambit ), Alison Sealy-Smith (Tempête) et Alyson Court (Jubilé). Rejoindre le casting sont Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett et AJ LoCascio dans des rôles vocaux non divulgués.

Beau DeMayo sera scénariste et producteur exécutif du renouveau de Disney +. Jake Castorena est réalisateur superviseur avec Charley Feldman un producteur superviseur. X-Men : la série animée les scénaristes Eric et Julia Lewald seraient en consultation sur la nouvelle émission avec le réalisateur Larry Houston. Cette nouvelle fait suite aux affirmations précédentes de Houston selon lesquelles il travaillait dur pour développer un renouveau du dessin animé des années 90.

« Nous avons fait savoir que nous sommes toujours là, nous ne sommes pas sous terre », a déclaré Houston plus tôt cette année sur le podcast Much Talk About Nothing. « Nous voulons vraiment reprendre là où nous nous sommes arrêtés, mais ce sont des grillons et je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’ils font. Quand j’ai vu le WandaVision chose, j’étais comme ‘Oh mon Dieu !’, ils font le premier pas de bébé mais nous n’avons rien entendu. »

L’année dernière, Houston a également confirmé qu’il y avait eu des discussions chez Disney sur la relance de la série animée, mais rien n’avait été officialisé à l’époque. S’adressant au Hollywood Reporter, Houston a déclaré que « la seule chose que nous aimerions faire plus que toute autre chose est de continuer là où nous nous sommes arrêtés ». Il a noté: « Nous avons eu des discussions, mais c’est à peu près tout. Nous avons eu une conversation et c’est à eux de prendre la décision, mais nous leur avons fait savoir que nous sommes tous disponibles pour tout ce qu’ils veulent faire dans l’avenir. »

Cela a pris du temps, mais X-Men ’97 donnera enfin à Larry Houston et aux fans le renouveau qu’ils espèrent depuis longtemps. Parce que les dessins animés prennent encore plus de temps à se développer, nous ne verrons pas les nouveaux épisodes avant 2023, mais c’est certainement génial de savoir que la série populaire aura une continuation. Surtout sans nouveau X Men films au programme des studios Marvel qui sortiront bientôt.

Sujets : X-Men