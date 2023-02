X-Men ’97 a commencé la production de sa deuxième saison sur Disney +

Même sans avoir sorti sa première saison, il a été confirmé que la série animée »X Men ’97 » aura une deuxième saison. L’acteur Cal Doddqui est chargé de jouer Wolverine dans la série, a déclaré qu’il travaillait déjà sur la deuxième saison de la série. Disney+.

Dodd a confirmé qu’il enregistrait de nouvelles lignes vocales pour la saison 2 de » X-Men ’97 » via son Twitter officiel, un message qui a maintenant été supprimé. Voici une vidéo de Dodd disant »Cal Dodd, voix de Wolverine de X-Men ’97. Le début de la saison 2, je veux dire, juste le début. Attachez vos ceintures, les gars. »

C’était en novembre 2021 quand Studios Marvel a annoncé pour la première fois » X-Men ’97 » pendant Disney + Daytime, confirmant que la série serait une suite directe de » X-Men: The Animated Series », qui a été diffusée sur Fox Kids pendant cinq saisons depuis 1992. jusqu’à 1997. De nombreux acteurs de la série originale reviennent pour cette nouvelle production, dont Dodd dans le rôle de Wolverine.

Lors du San Diego Comic-Con 2022, l’écrivain beau demayo a déclaré que » X-Men ’97 » aborderait un certain nombre de mystères persistants de la série originale. Plus tard, Eric Lewald a en outre révélé que Disney et Marvel avaient payé un « prix très élevé » pour obtenir les droits d’utilisation du thème d’ouverture emblématique de « X-Men : la série animée » pour sa prochaine sortie.

»X-Men ’97 » sera la première fois que Cal Dodd reprendra le rôle de James »Logan » Howlett/Wolverine dans une série animée, après la fin de la série originale il y a 26 ans. Dodd a joué Wolverine dans les cinq saisons de » X-Men: The Animated Series » dans sa langue d’origine, fournissant également la voix d’autres apparitions de Wolverine dans des jeux et d’autres séries.

La série » X-Men ’97 » devrait être diffusée sur Disney + fin 2023.