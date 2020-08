"x Files": Fox Travaille Sur Un Spin Off De Comédie D'animation

Pas de blague: la chaîne de télévision américaine Fox développe un spin-off amusant et animé pour la série à succès “The X Files – The FBI’s Scary Cases”. La ramification n’est pas censée concerner les agents Fox Mulder et Dana Scully.

Au lieu de cela, “The X-Files: Albuquerque” est censé être une équipe d’agents composée d’étrangers, rapporte TVLine. Ceux-ci sont censés enquêter sur les cas qui sont trop fous, ridicules et stupides pour déranger Mulder et Scully.

L’équipe derrière “Albuquerque”

Les auteurs de l’épisode pilote prévu sont Rocky Russo et Jeremy Sosenko, qui ont déjà fourni le scénario de la sitcom animée Netflix “Paradise PD”. Les créateurs de “The X-Files” Chris Carter et Gabe Rotter sont producteurs exécutifs.

Neuf saisons de la série d’action en direct “The X-Files – The FBI’s Creepy Cases” diffusée sur Fox entre 1993 et ​​2002. En outre, deux longs métrages ont été réalisés (1998 et 2008) avant que l’émission de science-fiction ne soit renouvelée pour deux saisons supplémentaires en 2016. En 2018, les derniers épisodes avec Mulder et Scully ont clignoté sur les écrans de télévision.

Même alors, cependant, Chris Carter a annoncé dans une interview avec TVLine: “Les fans de Hardcore ‘Act X’ savent qu’il n’y a pas de véritable fin dans cette émission.” Il y a beaucoup plus d’histoires qui peuvent être racontées d’une manière ou d’une autre. Maintenant, il semble que l’une de ces voies a été ouverte pour un autre chapitre “The X-Files”.