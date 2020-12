Wyze Watch: le clone d’Apple Watch est disponible en pré-commande pour 20 €

Elle ressemble beaucoup à l’Apple Watch, mais ne coûte qu’une fraction: la Wyze Watch peut maintenant être précommandée pour un peu moins de 20 €. La smartwatch veut être à la fois un gadget de santé et un assistant domestique intelligent.

Après le tracker de fitness Wyze Band, le fabricant de maison intelligente Wyze lance désormais une smartwatch. La montre Wyze est encore moins chère que le tracker, qui coûte 25 €. La smartwatch peut actuellement être pré-commandée aux USA pour 19,99 dollars, soit moins de 17 euros. Cela signifie qu’il coûte environ un dixième de l’Apple Watch SE, ce qui au moins semble assez proche.

Le clone d’Apple Watch est disponible en deux tailles

La montre Wyze attire d’abord le regard avec son design rectangulaire aux coins arrondis. Le boîtier est en aluminium léger et certifié IP68, vous pouvez donc nager et prendre une douche avec la montre. La smartwatch est disponible en deux tailles. La version 47 millimètres est équipée d’un écran tactile couleur de 1,75 pouces, l’écran de la version 44 millimètres mesure 1,4 pouces. Vous pouvez personnaliser les deux versions à l’aide de nombreux cadrans. La Wyze Watch vous permet d’accepter et de rejeter les appels, vous informe sur les notifications et les e-mails. Il prend également en charge les applications populaires telles que Facebook, Instagram, Gmail, Twitter et WhatsApp.

Wyze Watch est la smartwatch pour la maison intelligente

Les fonctionnalités de santé et de remise en forme incluent la mesure du pouls 24/7 et le capteur SpO2 désormais répandu pour déterminer la saturation en oxygène du sang. De plus, à l’instar du Wyze Band, qui est déjà disponible, la smartwatch devrait s’imposer comme un assistant domestique intelligent pratique. Le fabricant de produits pour la maison intelligente tels que des caméras de sécurité, des sonnettes vidéo, des thermostats, des serrures de porte intelligentes et des prises transforme sa montre intelligente en un centre de contrôle à l’aide d’une application.

La smartwatch économique pour un peu moins de 20 € est livrée en standard avec un bracelet en silicone. Le bracelet en cuir, disponible en différentes couleurs, coûte dix dollars de plus, les livraisons devraient commencer début 2021 – mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Nous vous informerons dès que cela devrait changer.