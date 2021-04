Wyatt Russell n’a aucun intérêt à remplacer le père Kurt en tant que Snake Plissken

Wyatt Russell n’a aucun intérêt à reprendre le rôle de Snake Plissken de son célèbre père Kurt. Depuis ses débuts dans le MCU en tant que John Walker dans Le faucon et le soldat de l’hiver, Russell est devenu un nom familier avec des millions de fans qui le regardent sur Disney + chaque semaine. Obtenir le rôle était également un moment de bouclage pour Russell, qui a commencé sa carrière d’acteur avec une audition ratée pour la version de Steve Rogers de Captain America.

De nombreux fans sauront que Wyatt Russell est le fils de Kurt Russell et Goldie Hawn, et il est difficile de ne pas voir la ressemblance entre père et fils. Cela a conduit certains fans à appeler le jeune Russell à participer au redémarrage supposé de S’échapper de New York en tant que nouveau Slake Plissken, le héros d’action accrocheur joué à l’origine par Kurt. Pour sa part, Wyatt ne sait pas si n’importe qui sinon jouerait de manière convaincante Snake Plissken, mais une chose qu’il sait, c’est que ce ne sera certainement pas lui.

Dans une récente interview avec Écuyer, Wyatt a été demandé s’il serait intéressé à jouer Snake Plissken dans un redémarrage d’Escape From New York, et voici ce que l’acteur avait à dire.

« Bien que ce soit très gentil de votre part, cela ne se produira pas. Il n’y aura pas de redémarrage de Snake de ma part, c’est comme le suicide de carrière 101. C’est comme quoi ne pas faire. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre pourrait être Snake Plissken. C’est un personnage qui a été créé. Bonne chance, allez les chercher, je vous souhaite sincèrement bonne chance. Je ne sais juste pas comment c’est possible. Pour moi, si je voulais vraiment que les gens m’envoient des courriers haineux, je pense que c’est ce que je devrais faire. Je ne ferai jamais rien de tel. «

Il y a eu des rumeurs pendant des années S’échapper de New York être refait, mais le projet ne semble pas pouvoir sortir de l’enfer du développement. À un moment donné, Robert Rodriguez aurait été attaché à diriger une nouvelle interprétation du film avec le réalisateur original John Carpenter produisant. En 2019, il a été signalé que L’homme invisible Helmer Leigh Whannell écrirait le scénario d’un S’échapper de New York refaire.

À partir de maintenant, la rumeur S’échapper de New York le redémarrage n’est pas officiellement en cours de développement. Aller de l’avant avec un nouvel acteur dans le rôle emblématique de Snake Plissken semble très risqué, étant donné à quel point Kurt Russell est devenu avec la partie. Certains fans étaient prêts à voir Wyatt dans le rôle en raison de ses similitudes physiques avec son père, mais même Wyatt semble assez sûr que cette idée ne fonctionnerait pas non plus.

Peut-être que le meilleur plan d’action serait de faire une suite plutôt qu’un remake. John Carpenter a déclaré publiquement qu’il aimerait travailler à nouveau avec Kurt Russell pour son prochain projet de film, et bien que cela ne semble pas très probable, il serait étonnant de voir le couple faire équipe à nouveau pour tout type de nouveau. projet, qu’il s’agisse d’un nouveau S’échapper de New York film ou autre chose entièrement. Vous pouvez consulter l’interview complète avec Wyatt Russell d’Esquire sur YouTube.

Sujets: S’échapper de New York