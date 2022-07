Wyatt Russell attend toujours d’être appelé pour rejoindre les Thunderbolts de Marvel

Après avoir fait ses débuts en MCU dans The Falcon and the Winter Soldier, le film Thunderbolts de 2024 pourrait marquer la prochaine apparition de John Walker.

L’une des principales intrigues de 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver était qui prendrait le bouclier de Steve Rogers et deviendrait le nouveau Captain America. Après que Steve ait remis le matériel emblématique à Sam Wilson à la fin de Avengers : Fin de partie, Sam a décidé que le bouclier était mieux servi comme mémorial au lieu d’un manteau. Le gouvernement américain ne l’a pas vu de cette façon et a pris le bouclier que Sam a volontairement remis et l’a accordé à John Walker. Walker, joué par Wyatt Russell, a rapidement cédé sous la pression d’être Captain America et est allé complètement au-delà après avoir pris le Super Soldier Serum.

Suite à une décharge déshonorante de l’armée, Walker a été recruté par la mystérieuse Valentina Allegra de Fontaine pour rejoindre une équipe d’opérations secrètes en tant qu’agent américain. Le déménagement prépare apparemment le terrain pour le prochain Coups de foudre film, qui sortira en 2024 comme point culminant de la phase 5 du MCU. Coups de foudre se concentrera sur une équipe de super-méchants et d’anti-héros, des catégories dans lesquelles John Walker s’intègre certainement. Même si son personnage ressemble à un slam-dunk pour Coups de foudreRussell a récemment déclaré à The Digital Fix que Marvel ne l’avait pas encore contacté pour faire partie du film :

« J’attends toujours. Je sais qu’ils le font. Je sais qu’ils le planifient. Je dois imaginer qu’il y a quelque chose là-dedans pour moi. Mais oui, jusqu’à ce que vous obteniez cette véritable invite, comme, ‘D’accord , c’est votre date de début. Et c’est quand vous venez, et c’est quand vous louez votre maison, et c’est quand, d’un point de vue logistique, vous devez commencer à vous installer pour faire ces choses. C’est à ce moment-là que j’ai changé d’état d’esprit pour faire ça, tu sais ? À part ça, avant de recevoir cet appel, les choses peuvent changer en un rien de temps, on ne sait jamais.

Le choix de direction pour Coups de foudre Pourrait conduire à l’inclusion de Russell

Coups de foudre a été officiellement annoncé lors de l’énorme panel Comic-Con de San Diego de Marvel, avec une date de sortie fixée au 26 juillet 2024. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé par Marvel, il a été récemment rapporté que Jake Schreier avait été choisi pour réaliser le film après impressionnant les cadres avec son argumentaire. L’embauche de Schreier est un autre signe fort que Russell fera partie de Coups de foudrecar la paire a déjà travaillé ensemble sur la série AMC Loge 49. Dans la même interview avec The Digital Fix, Russell a expliqué pourquoi il pensait que Marvel avait fait le bon choix en faisant appel à Schreier pour Coups de foudre:

« Je suis tellement partial, mais comme vous ne pouviez pas rêver d’une meilleure personne. Il a une qualité si tendre envers qui il est en tant que personne. Mais je pense que dans tous ses films, comme Robot et Frank, comme son façon de gérer les relations est toujours excellente. Je pense que ses structures sont toujours pertinentes. Il est professionnel. Il est incroyable pour filtrer les idées, écouter les opinions, prendre les meilleures décisions pour le film, écouter toutes les voix dans la salle, mais tenir pouvoir en tant que cinéaste. »

C’est certainement un éloge de Russell, qui devrait exciter les fans qui n’ont peut-être jamais entendu parler de Schreier avant qu’il ne soit révélé comme le choix de diriger Coups de foudre. Le réalisateur a principalement géré des films et des épisodes télévisés plus petits tout au long de sa carrière. Ce sera donc une tâche ardue non seulement de diriger un film Marvel, mais aussi un film qui devrait avoir une grande distribution. Bien qu’aucun acteur officiel n’ait été annoncé pour Coups de foudreD23 en septembre pourrait être le lieu où Marvel révèle les méchants qui feront équipe en 2024.