WWE 2K Battlegrounds accueille Laheem Lillard et Gronkster

Ils arriveront aux côtés d’une variété de légendes et de Hall of Famers

2K a annoncé aujourd’hui que Laheem Lillard et Gronkster ils sont prêts à venir faire des histoires Champs de bataille WWE 2K, dans le cadre de la prochaine mise à jour de la liste qui commence aujourd’hui. Il comprend également 9 nouvelles superstars de la WWE, 17 éléments de personnalisation et cinq nouvelles arènes.

Avec les deux athlètes professionnels, les superstars, légendes et Hall of Famers de la WWE suivants, ainsi que de nouvelles arènes, devraient apparaître sur Champs de bataille WWE 2K via des mises à jour automatiques, avec certains contenus nécessitant un déverrouillage:

Lundi 23 novembre

Arène de la maison hantée (débloquée)

Mardi 24 novembre

Gronkster (déverrouillé)

Macho Man Randy Savage

Undertaker – tenue American Badass

Thanksgiving Arena (débloqué)

Undertaker 30 Anniversary Arena

Mercredi 2 décembre

« Laheem » ​​Lillard (déverrouillé)

Rhea Ripley (déverrouillé)

Le croque-mitaine

Halloween Circus Arena

Mercredi 9 décembre

Billie Kay (débloqué)

Kane

Andrade

Arène de la série Survivor

Mercredi 16 décembre

Buddy Murphy (déverrouillé)

Peyton Royce

Bord

La source: Communiqué de presse 2K