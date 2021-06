WWDC 2021 : Apple présente iOS 15, iPadOS 15 et d’autres mises à jour importantes

Apple a présenté iOS 15, iPadOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8 à la WWDC 2021. Il existe également de nouvelles fonctions de protection des données pour iCloud. Ici, vous pouvez tout savoir sur les annonces les plus importantes de la WWDC 2021.

iOS 15 : Les nouveautés les plus importantes

Le système d’exploitation iPhone iOS présente plusieurs innovations pratiques. Dans Facetime À l’avenir, les gens pourront être invités à des vidéoconférences via un lien. Les utilisateurs Windows et Android peuvent rejoindre une réunion directement via le navigateur. L’isolation vocale masque le bruit ambiant et la vue en grille affiche jusqu’à six participants au chat vidéo en même temps. Le mode portrait adoucit le fond, l’accent est alors mis sur le participant. Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent enfin partager leur écran dans Facetime. Passant par SharePlay les utilisateurs peuvent écouter de la musique avec des amis, regarder des films ou utiliser des applications tierces compatibles.





SharePlay permet aux utilisateurs de regarder des films en ligne ensemble.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



iMessage shows obtient une vue « Partagé avec vous » qui affiche le contenu partagé avec des amis, tels que des liens et des listes de lecture. Notifications sont complétés par un récapitulatif des notifications, qui trie les notifications par priorité. le Mode « Mise au point » modifie l’affichage de l’écran d’accueil en fonction du profil sélectionné, tel que le profil professionnel ou privé. Avec « Texte en direct » Si le texte peut être extrait des photos, les utilisateurs peuvent appeler un numéro de téléphone qui a été photographié.





Le « Live Text » extrait le texte des photos.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



L’application Photos nous avons ajouté des avis « Pour vous ». Ce sont des diaporamas créés automatiquement qui sont agrémentés de musique et de filtres. le Application de portefeuille est également destiné à être utilisé comme clé pour les bâtiments, les chambres d’hôtel et les voitures par les fournisseurs participants. Recherche visuelle est fondamentalement le même que Google Lens – les utilisateurs peuvent pointer l’appareil photo de leur téléphone portable vers des objets qui les entourent, tels que des sites, des livres ou des chiens, pour en savoir plus sur eux.

le Application de santé a été complétée par d’autres fonctions de santé. Des informations sur la stabilité de la marche sont désormais disponibles pour aider à déterminer la probabilité de chutes – utile pour certaines personnes âgées. Les données de santé peuvent être partagées avec les membres de la famille.

Voici comment Apple améliore la protection des données





Le rapport de confidentialité de l’application révèle quelle application envoie quelles données à qui.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



L’iCloud + hérite de l’iCloud et apporte un certain nombre de fonctions pour une meilleure protection des données. C’est ainsi que les utilisateurs peuvent utiliser le Masquer mon e-mail Générez une adresse e-mail aléatoire unique, via laquelle les e-mails sont transférés à l’adresse conventionnelle. Il n’est donc plus nécessaire de partager la véritable adresse e-mail. Relais privé crypte le trafic Internet et le redirige via deux stations relais. L’adresse IP, l’emplacement et les activités de navigation ne peuvent plus être découverts.

Enfin, les utilisateurs peuvent utiliser Héritage numérique réglementer le patrimoine numérique d’iCloud en cas de décès. Les personnes de confiance précédemment enregistrées pourront réinitialiser leur propre mot de passe. Et beaucoup SiriLes commandes vocales fonctionneront également à l’avenir sans connexion Internet active, le Neural Engine effectue les activités d’IA requises localement sur l’iPhone. Le « Application Rapport de confidentialité« révèle quelles informations quelles applications sont envoyées à quels domaines.

iPadOS 15 : un meilleur multitâche





iPadOS 15 propose une nouvelle étagère avec les applications ouvertes en arrière-plan.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Le nouveau système d’exploitation iPad apporte enfin l’option Widgets à attacher n’importe où sur l’écran d’accueil. Cela est possible sur Android depuis longtemps. Avec « Notes rapides« Les notes peuvent être prises rapidement de n’importe où. Une nouvelle Menu multitâche vous permet d’organiser les applications en mode vue fractionnée. L’« étagère » ci-dessous donne à l’utilisateur un aperçu des documents et des applications ouverts en arrière-plan. Et avec la bibliothèque d’applications, les applications sont accessibles directement depuis le dock.

macOS Monterey apporte le contrôle universel





Avec SharePlay, les utilisateurs peuvent également regarder des films ensemble via macOS.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Le nouveau système d’exploitation Mac macOS Monterey permet son utilisation même souris et même clavier avec différents appareils Apple tels que MacBook et iPad en même temps. Le résultat est une sorte de configuration multi-écrans. Ce contrôle universel facilite également le partage de données entre les appareils Apple, qui fonctionne simplement par glisser-déposer.

le Navigateur Safari obtient également une grosse mise à jour sur le bureau. Le point culminant est l’affichage plus compact des onglets et des paramètres du navigateur, le site Web affiché dispose de plus d’espace. Le nouveau macOS maîtrise également de nombreuses fonctions d’iOS 15 telles que les nouvelles fonctionnalités Facetime.

watchOS 8 : Les nouvelles fonctionnalités les plus importantes pour l’Apple Watch





watchOS apporte de nouveaux designs et fonctions.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



La version 8 du système d’exploitation d’Apple Watch watchOS est complétée par une application de pleine conscience qui peut être utilisée avec Méditer aide. Le nouveau Cadran portrait présente les images à l’utilisateur de manière animée. Avec watch OS 8, les utilisateurs peuvent utiliser GIF répondre aux messages. Photos et vidéos peuvent être partagés avec d’autres directement depuis l’Apple Watch.

Les entraînements sont améliorés par des commentaires vocaux pour remettre les athlètes sur pied. L’Apple Watch en obtient un Application de calculatrice et il y a un nouveau design pour l’application musicale. Travailler avec le Maison intelligente a été étendu – si quelqu’un sonne à la porte, elle peut être ouverte à l’aide de l’Apple Watch. Les clés des serrures de porte intelligentes et des voitures compatibles atterrissent directement dans la montre intelligente et l’écriture de La messagerie texte était soulagée.