WWCD 2021: Apple a-t-il une grosse surprise en réserve? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Une fuite suggère qu’Apple présentera plus que d’habitude à la WWDC en 2021. Ces dernières années, la société a profité de la conférence interne des développeurs pour annoncer les mises à jour iOS, WatchOS ou macOS sur la grande scène. Mais cette fois, le fabricant pourrait également avoir du nouveau matériel dans ses bagages.

Apple pourrait s’écarter de ses traditions cette année – du moins c’est ce que prétend Jon Prosser. L’expert de l’industrie a souvent raison dans ses évaluations et constitue donc une source crédible. Dans son dernier tweet Apple, il nous a demandé si nous nous souvenions encore qu’Apple ne présentait normalement pas de matériel à la WWDC.

rappelez-vous comment nous n’obtenons généralement pas de matériel à wwdc? – Jon Prosser (@jon_prosser) 21 mai 2021

L’indice est clair, mais que nous présentera Apple le 7 juin? Nous vous dirons ce qui est le plus probable.

WWDC: Apple pourrait avoir cela prêt pour nous

Côté logiciel, Apple utilisera la WWDC 2021 pour présenter iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et de nombreuses autres mises à jour et fonctionnalités. Étant donné que le nouvel iPad Pro et l’iMac, ainsi que la nouvelle génération d’Apple TV 4K, sont déjà officiels, il ne reste plus grand-chose à attendre en termes de matériel. Il y a l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, qui ont récemment attiré l’attention dans de nombreuses fuites, mais on ne peut probablement s’attendre à ces appareils qu’en septembre.

Il est plus probable qu’Apple nous présentera le nouveau MacBook Pro, qui circulerait également sur Internet. Avec le portable, nous devrions voir la nouvelle puce Apple M1X ou Apple M2.

Deux autres modèles de MacBook pourraient suivre

En plus du MacBook Pro, un nouveau MacBook Air et un MacBook Mini sont également attendus. Cependant, selon diverses expertises, Apple ne devrait pas le présenter avant la fin de l’année. Il est plus probable que nous verrons de nouveaux écouteurs AirPod en plus du portable. Pour le moment, rien n’est officiellement connu du côté d’Apple. Mais nous vous tiendrons au courant et vous informerons dès que quelque chose se produira.









