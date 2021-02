Wukong étonne pour ses combats

Ce Hack & Slash continue d’avancer à pas de géant. La deuxième bande-annonce de Black Myth: Wukong montre certains de ses patrons.

Le jeu d’action RPG chinois indépendant qui a attiré l’attention du public après son annonce l’année dernière a de nouveau été vu par les mortels. Avec ça deuxième bande-annonce de Black Myth: Wukong, l’étude chinoise nous montre ce qu’elle peut offrir – bien qu’elle réserve sûrement plus de surprises – en termes d’éléments nouveaux dans son gameplay.

Sorti pour célébrer le Nouvel An chinois, dans son entrée Année du boeuf, le développeur du jeu Game Science a clairement indiqué que la bande-annonce ne montrait pas une section du jeu prévue pour l’histoire. Ce qu’il sert, en fait, c’est de voir ce qui n’a pas été vu jusqu’à présent en termes de gameplay.

Cela signifie que ce qui est fait maintenant est que nous puissions vérifier des exemples dans une nouvelle zone, pleine de différents types d’ennemis, de boss et de sorts qui n’ont pas été vus auparavant.

Le trailer, situé dans une sorte de désert aux plantes mortes et plein de temples, montre un système de combat intense et acrobatique, avec des loups anthropomorphes, des rats avec des lances et des boucliers …

Mais en plus de ces types d’ennemis, et d’autres encore, on peut apprécier certains boss, ou ce que pourraient être des boss en raison de leur taille, mais aussi en raison de leur apparence variée. Il y a des ennemis à deux têtes, d’autres qui crachent du feu, et même ce qui semble être un bœuf à l’aspect humanoïde.

Le personnage contrôlable, peut ou non être Wukong, peut utiliser des sorts tels que se transformer en crâne ambulant pour refléter les attaques, geler et pousser les ennemis, parer plusieurs ennemis et se transformer en trois créatures éclair pour faire une frappe aérienne.