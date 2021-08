Wuh Oh : « Ma série préférée quand j’avais 14 ans ? Le CO. Sandy Cohen est un homme bon’ | Ma vie en 20

Wuh Oh – Ma vie dans 20. Photo : Sony







Pour beaucoup d’entre nous, les 18 derniers mois ont eu l’impression de vivre dans une boucle perpétuelle de réveil, de travail, de repas et de se rendormir. Parfois, on a l’impression que le cycle ne finira jamais. Mais alors une chanson comme ‘Daddio’ arrive pour briser la monotonie ; un banger de club à quatre étages avec une euphorie qui vous injectera dans les veines qui vous fera courir jusqu’à la piste de danse disponible la plus proche. Je suis peut-être complètement dramatique en disant cela, mais cette chanson est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. J’ai dit ce que j’ai dit.

‘Daddio’ est le fruit du provocateur avant-pop de Glasgow, Wuh Oh. Né de la scène électronique underground, c’est le grand moment pop de Wuh Oh. « Daddio a été une percée créative pour moi », dit-il. Créer ma propre version idéalisée de la musique pop universelle est depuis devenu une activité artistique majeure pour moi… ce morceau veut juste vous aider à vous sentir mieux. »

Nous ne pouvions pas être plus d’accord. C’est une tranche de 2 minutes et 42 secondes de perfection pop et un tonique rafraîchissant à ces temps toxiques. Issu d’une incroyable série de singles, tels qu’une récente collaboration avec The Magician, ‘Life’ et ‘Pretty Boy’ qui présentait un remix effronté de Hudson Mohawke, ainsi qu’une future collaboration avec les héros indépendants écossais Belle et Sebastian, Wuh Oh se fait rapidement un nom en tant que producteur extraordinaire.

Pour mieux connaître Wuh Oh, nous avons envoyé notre My Life In 20 questions. Lisez-les après le saut et découvrez l’un des singles les plus marquants de l’année, « Daddio », et son clip très trippant, ci-dessous.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020 ?

De toute façon, je ne quitte jamais vraiment la maison.

19) Quelle était votre émission préférée en 2019 ?

Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson. La saison 2 vient de sortir. Ce spectacle est le mélange parfait de grimaces atroce et de gros rires du ventre.

18) Quelle a été la chose la plus importante qui s’est passée dans ta vie quand tu avais 18 ans ?

J’ai quitté ma ville natale pour vivre à Glasgow où je vis et travaille depuis. Mon premier amour musical, Belle & Sebastian, vient de là donc c’était toujours une ville magique dans ma tête. C’est tout ce que j’ai rêvé que ce soit !

17) Qui était ton coup de cœur à 17 ans ?

J’étais probablement encore en train de craquer pour la fille qui m’a largué l’année précédente. Nous avons parlé pendant des heures tous les soirs sur MSN (une messagerie instantanée d’autrefois) pendant un an avant de finalement rencontrer IRL. C’était juste mieux en ligne.

16) De quoi te souviens-tu de ton 16e anniversaire ?

Mes parents m’ont acheté une telecaster blanche parce que j’étais dans un groupe de rock à trois avec mon meilleur ami et mon petit frère. Je l’utilise toujours pour la musique Wuh Oh. Ils m’ont également donné un album photo de ma vie jusqu’à présent, y compris les selfies d’adolescents les plus honteux que j’avais pris avec l’appareil photo de mon père.

Ouah Oh. Image : Sony

15) Qu’avez-vous détesté à 15 ans que vous aimez maintenant ?

Vous savez quoi, cette semaine, j’ai été poussé par mes pairs à manger des sushis deux fois de suite et pour une raison quelconque, j’ai commencé à en avoir désespérément envie quelques jours plus tard, même si je l’avais détesté à chaque fois. Mon cerveau voulait juste plus de sushis !

14) Par quelle émission de télévision étiez-vous obsédée à 14 ans ?

Le CO. Sandy Cohen est un homme bon.

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose que vous êtes superstitieux?

Je panique si j’oublie de faire un vœu en soufflant des bougies d’anniversaire. Je panique et je fais une prière à feu rapide dans ma tête en me précipitant à travers mes souhaits. Je ne suis pas religieux, je déteste juste manquer les souhaits.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi ?

Paul McCartney mais au milieu des années 60, lorsque les Beatles étaient à leur plus haut niveau. D’abord pour la Beatlemania, évidemment. Ensuite, j’aimerais m’asseoir au piano et voir ce qui se passe.

11) Qui était ton meilleur ami quand tu avais 11 ans ?

Andrew, mon voisin d’à côté tout au long de mon enfance. La plupart des après-midi, nous sautions les cours et allions regarder la télévision chez lui, car sa mère était enseignante, donc nous ne rentrions jamais à la maison avant d’avoir pu rentrer à pied après l’école. Je le retrouve pour un verre demain en fait !

10) Où espérez-vous être dans dix ans ?

Une version de mon futur de rêve est que je sors trois bons albums sous le nom de Wuh Oh, puis que j’écrive juste des musiques de films et de la musique pour d’autres artistes. Ce serait sympa.

9) Quelle était ta plus grande peur quand tu avais 9 ans ?

La mort a toujours été ma plus grande peur. Je refuse carrément de faire des choses où je pourrais mourir. Je ne fais même pas d’escalade avec mes amis.

8) Quand tu avais 8 ans, que voulais-tu être quand tu serais grand ?

Un musicien! Jamais même envisagé de faire autre chose, ce qui est à la fois intelligent et stupide.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable ?

Je ne me souviens pas d’eux mais oh mon garçon… tu te souviens du personnage de Kevin Spacey dans le film Sept et tout le reste dans lequel il a été ? Je ne peux pas croire que nous n’avons jamais soupçonné qu’il pourrait en fait être un méchant.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous ?

Paul McCartney, Nina Simone, Stanley Kubrick, Heston Blumenthal (pour qu’il puisse préparer de la nourriture déguisée en autre nourriture), un expert en magie rapprochée, une personne qui a mangé un très gros piment. Ma liste a bien commencé mais s’est essoufflée. J’ai juste tellement de questions pour eux tous.

Ouah Oh. Image : Sony

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Pepsi Max, les délicieux délices de Fudgemallow Whipple abandonnés qu’ils ont faits pour coïncider avec la sortie du film de Tim Burton Willy Wonka, un instrument pour écrire de la musique, des couvertures de canapé, la filmographie d’Adam Sandler. La famille serait un 6ème proche.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Arrogant, faible estime de soi.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

‘Mamma Mia’ d’ABBA, ‘Here There and Everywhere’ des Beatles et ‘California Dreamin » des Mamas & the Papas

2) Nommez deux choses sur votre bucket list.

Écrivez une chanson que le monde entier peut chanter. Survivre à l’apocalypse.

1) Qu’est-ce ou qui est votre seul véritable amour ?

En même temps la musique et ma copine. Tu essaies de me faire larguer

