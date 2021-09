Wuchang: Fallen Feathers est un RPG d’action récemment révélé avec Serious Souls Vibes

Prêt pour plus d’action à la Souls ? Bien sûr, vous êtes! Le développeur chinois indépendant Leenzee Games a révélé 18 minutes de gameplay pour son prochain titre, Wuchang: Fallen Feathers, et il dégage des vibrations indubitables de From Software. Cela a l’air un peu fou en ce moment, mais il y a certainement des promesses ici – d’autant plus que le jeu vise une date de sortie en 2024.

Aucune plate-forme n’a encore été annoncée, mais nous imaginons qu’elle ciblera les consoles de génération actuelle compte tenu de la fenêtre de lancement. Espérons que le développement se passe bien et que nous entendrons davantage parler de Wuchang à l’avenir.