Wrong Turn Reboot Premiere est maintenant en vente

Le redémarrage du mauvais virage devrait arriver dans les salles plus tard ce mois-ci pour un événement spécial d’une nuit seulement. Saban Films, le studio derrière la prochaine entrée dans la franchise d’horreur, s’est associé à Fathom Events pour les projections spéciales. Ces projections auront lieu le mardi 26 janvier à 19 h 00, heure locale, et les billets sont en vente maintenant. Des projections auront lieu partout aux États-Unis, offrant aux fans d’horreur la chance de voir le carnage se dérouler sur grand écran.

Des billets ont été récemment mis à disposition par Fathom Events pour le Mauvais tournant projections. Le film, il convient de noter, est classé R, ce qui signifie qu’ils ne se retiendront pas cette fois-ci. C’est aussi la première fois qu’une entrée de la série fera ses débuts en salles depuis la sortie de l’original en 2003. Mike P. Nelson est dans le fauteuil du réalisateur. La première comprendra également des bonus du film. Pour le moment, il n’a pas été révélé en quoi consistent ces bonus. Mais Fathom est connu pour obtenir des interviews et du contenu en coulisses à inclure dans ses événements.

Mauvais tournant se concentre sur un groupe d’amis lors d’une randonnée sur le sentier des Appalaches. Ils finissent par tomber sur «The Foundation», une communauté de personnes qui vivent dans les montagnes depuis des centaines d’années. La violence s’ensuit. Le redémarrage a été écrit par Alan B. McElroy, qui a écrit le film original. Il a été produit par Robert Kulzer, Constantin Film, en association avec James Harris et Tea Shop Productions. Le casting comprend Charlotte Vega (Les locataires), Matthew Modine (Choses étranges, 47 mètres plus bas), Damian Maffei (Les étrangers: proie la nuit, Hanter) et Bill Sage (Hap et Leonard).

Ce sera sans doute le premier grand événement de film d’horreur de 2021. Que l’on choisisse ou non de le voir dans un théâtre est quelque peu hors de propos. Il s’agit de la première entrée de la franchise depuis la sortie de Wrong Turn 6: Last Resort en 2014. Merci, au moins en partie, au succès de 2018. Halloween, les redémarrages d’horreur sont à la mode en ce moment. Crier, Vu, Massacre à la tronçonneuse et d’autres ont des versements en cours, avec un nouveau Cauchemar sur la rue Elm également à un certain stade du processus de développement. Tandis que Mauvais tournant n’est pas tout à fait au même niveau que Freddy ou Leatherface, la série a gagné sa place dans l’histoire de l’horreur.

Mauvais tournant fait ses débuts en 2003, devenant un succès modeste et rapportant 28 millions de dollars au box-office. À partir de 2007, Wrong Turn 2: Dead End, une série de suites se succéda rapidement dans les années qui suivirent. Tous les films présentent un groupe de cannibales d’arrière-plan dirigé par Three Finger. Ceux qui souhaitent profiter du film à la maison auront la chance plus tard cette année, car une sortie numérique est également prévue, bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée. Billets pour le Mauvais tournant premiere sont disponibles maintenant aux guichets des cinémas participants ou sur FathomEvents.com.

Sujets: mauvais virage