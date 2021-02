Wrong Turn Reboot Cast & Director nous emmène dans Backwoods Cannibal Country [Exclusive]

Le nouveau Mauvais tournant le redémarrage prend de nombreux mauvais tours, en utilisant son titre prolifique comme un poteau indicateur de ce qui vous attend. Ce n’est pas le Mauvais tournant vous connaissez. Et certains peuvent dire que cela ne ressemble à la franchise d’horreur emblématique que de nom. Soyez averti, le réalisateur Mike P. Nelson n’est pas intéressé à nous donner des mutants sanguinaires de backwoods avec un goût pour la chair humaine. Sa nouvelle vision révisionniste du matériau est ancrée dans une réalité douloureuse, créant quelque chose d’unique dans le genre slasher. Nous avons récemment rencontré le cinéaste et les membres de sa distribution pour discuter de cette réinvention complètement dépouillée d’un classique, qui a été reconstruit presque entièrement à partir de zéro.

La terreur de Backwoods et le suspense sans fin se rencontrent quand Jen (Charlotte Vega) et un groupe d’amis se sont mis à parcourir le sentier des Appalaches. Malgré les avertissements de rester sur le sentier, les randonneurs s’écartent de leur route et pénètrent dans des terres habitées par la Fondation, une communauté cachée de montagnards qui utilisent des moyens mortels pour protéger leur mode de vie. Soudainement assiégés, Jen et ses amis semblent se diriger vers le point de non-retour, à moins que le père de Jen (nominé aux Golden Globe, Matthew Modine) ne puisse les atteindre à temps.

Nous avons rencontré le réalisateur Mike P. Nelson pour la première des trois interviews célébrant la sortie de Mauvais tournant, qui arrive cette semaine sur On Demand, Digital, Blu-ray et DVD, et sera lancé le 23 février. Bien qu’il pénètre profondément dans le territoire cannibale des collines, Paulington James Christensen III fait attention de ne pas patauger trop loin dans le territoire du spoiler. Bien qu’ils discutent de la fin, Nelson fait des choix assez audacieux tout au long du générique de fin.

Réalisateur Mike P. Nelson a fait ses débuts en tant que réalisateur avec École d’été après avoir créé plusieurs courts métrages bien accueillis. Il passerait ensuite à la réalisation du thriller d’horreur d’action 2018 Les Domestiques, avant de se retrouver confronté au redémarrage du Mauvais tournant franchise, qui a débuté en 2003 et a lancé une série d’horreur prolifique qui comprend 5 autres suites. Le dernier versement est arrivé en 2014 avec Mauvais virage 6: dernier recours, et a apparemment mis fin à trois frères cannibales qui sont à l’avant-garde de cette série depuis le début.

Vous ne trouverez pas de tueurs de Hillbilly dans Mike P. Nelson Mauvais tournant. Mais acteur Bill Sage compense cela. Il incarne John Venable, chef de la Fondation, un groupe de montagnards vivant une vie isolée au cœur de la forêt des Appalaches. Sage se transforme en une performance menaçante en tant que méchant principal et crée un nouveau type de monstre d’horreur qui vous fera frissonner le dos. Nous avons rencontré Bill Sage pour discuter de son rôle imposant dans le film et de ce que c’est que de venir à partir de zéro dans une franchise emblématique.

Pour compléter nos entretiens pour Mauvais tournant, nous avons également parlé avec l’actrice Charlotte Vega, qui joue Jen dans le film. Elle est la chef de facto de six amis qui, malgré divers avertissements, décident de partir en randonnée sur le sentier des Appalaches. Et ce qu’ils trouvent n’est rien de moins que dévastateur et change complètement la vie. Cependant, nous ne voulons pas vraiment que Jen ou ses amis survivent au résultat horrible qui arrive à leur voyage par ailleurs innocent. Nous discutons de ce fait et examinons profondément la psyché d’une âme torturée, nous demandant ce qui est arrivé à Jen après le générique de fin.

Mauvais tournant met également en vedette la distribution d’ensemble d’Adain Bradley (Riverdale), Emma Dumont (Le doué), Dylan McTee (Rosewell, Nouveau-Mexique) et Matthew Modine (Choses étranges). Le film est réalisé par Mike P. Nelson (Les Domestiques) à partir d’un scénario écrit par Alan B. McElroy (Mauvais tournant). Mike P. Nelson propose cet avertissement pour ceux qui osent prendre cela Mauvais tournant.

«Nous voulions faire un film qui reflète l’état d’esprit du monde aujourd’hui. Je pense qu’en tant que personnes, nous sommes tous capables d’être les versions les plus extrêmes de nous-mêmes, donc lorsque ces extrêmes se heurtent au rêve d’une personne peut devenir le cauchemar d’une autre personne. Nous racontent l’histoire de Jen et de son groupe d’amis qui sont tous à des moments cruciaux de leur jeune vie – les relations, les carrières, l’âge adulte imminent sont tout en jeu pour eux. Pour eux, la randonnée sur le sentier des Appalaches est censé leur apporter cette clarté pour ce qu’ils devraient faire de leur vie … ou du moins ils ont pensé. «

« Quand nous rencontrons Venable et les membres de la Fondation, il est important pour moi qu’ils ne soient pas vos méchants typiques. Ce ne sont pas les hicks de l’arrière-bois. Ce ne sont pas les suprémacistes blancs. C’est une communauté de gens très intelligents. et très fiers de leur mode de vie. Ils feront tout ce qu’il faut pour le défendre. Jen en particulier est un personnage qui, je pense, résonnera longtemps après le générique – un personnage merveilleusement imparfait et déterminé qui fera tout ce qu’il faut pour survivre . «

Mais surtout, nous voulions faire un film qui surprend le public. Ils pensent que le film va dans un sens et nous les prenons dans un tout autre virage. C’est un film où le public pensera savoir qui sont ces personnages et nous renverserons complètement ce préjugé. Ces personnages ne cessent de nous surprendre, ce qui rend le film si spécial. «

Saban Films sortira le nouveau film d’horreur Mauvais tournant À la demande, numérique, Blu-ray et DVD le 23 février 2021.

