Wrong Number Saison 3 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de partout au pays recherchent la date de sortie de la saison 3 de Wrong Number. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans de cette série s’interrogent sur la date de sortie de la saison 3 car ils sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 3 de Wrong Number dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers et ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série indienne et le premier épisode de cette série est sorti le 16 décembre 2019. Cette série a été créée par Ashwin Salunke. Après sa sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans tout le pays. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de la saison 3 de Wrong Number.

L’histoire tourne autour d’un bordel risible où Karan, étudiant en 2ème année d’ingénierie, reçoit un message de Khushi, étudiant en médecine, sur son nouveau numéro. L’essentiel ici est que le nouveau numéro de Karan appartenait auparavant à Rajat, qui était l’ex-petit ami de Khushi. Rajat a interrompu le contact avec Khushi après une bagarre qu’ils ont eue à la fin de l’école et ne l’a plus jamais recontactée.

Mauvais numéro saison 3 date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 3 de Wrong Number. Jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle concernant la date de sortie de la saison 3. S’il y aura une mise à jour liée à la saison 3 dix, nous vous en informerons ici dès que possible. Nous vous suggérons simplement de rester connectés avec nous jusqu’à la fin de l’article.

Où diffuser le mauvais numéro ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube officielle de RVCJ Media. Donc, si vous n’avez regardé aucun épisode précédent de cette série jusqu’à présent, vous pouvez regarder cet épisode ici sur la plate-forme indiquée ci-dessus.

Distribution du mauvais numéro

Après avoir parcouru tous les détails possibles liés à la date de sortie de Wrong Number Season 3. Voici le casting de cette série.

Apoorva Arora comme Khushi

Ambrish Verma comme Karan

Badri Chavan comme Shukla

Anjali Barot comme Ruchi

Parikshit Joshi comme Rajat

Deepak Daryani comme professeur d’école

Shashi Mukherjee comme Jugal

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de la saison 3 de Wrong Number, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 3 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Wrong Number Season 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

