Wristcam: Ce bracelet donne à l’Apple Watch un appareil photo

L’Apple Watch reçoit un appareil photo – au moins indirectement. La caméra-bracelet est un module d’appareil photo intégré à un bracelet de montre et qui enregistre des photos et des vidéos.

Avec la caméra-bracelet, la première véritable dragonne pour Apple Watch est dans les starting-blocks. Le produit est le résultat d’une campagne de financement participatif qui a déjà trouvé plus de 10 000 supporters dans le monde. Selon le site Web du fabricant, le résultat est un bracelet de montre avec deux caméras intégrées.

L’Apple Watch devient un appareil photo

La caméra-bracelet se compose d’un bracelet en caoutchouc avec un module de caméra intégré. L’appareil photo principal, orienté vers l’extérieur, prend des photos de huit mégapixels ou filme des vidéos en résolution 4K. Une deuxième caméra est fournie pour les selfies et les flux en direct et a une résolution de deux mégapixels. Le module lui-même dispose de huit Go de mémoire et se connecte à Apple Watch et iPhone via Bluetooth.

Le fabricant présente quelques exemples de photos sur son site Internet. Bien qu’ils aient l’air décents, ils n’atteignent pas la qualité des appareils photo actuels des smartphones de la classe moyenne. Par conséquent, la caméra-bracelet est susceptible d’être un bon gadget pour la plupart des utilisateurs qu’un véritable remplacement de la caméra iPhone.

Les images peuvent être visualisées sur l’Apple Watch via BLE (Bluetooth Low Energy) et envoyées à l’iPhone via Bluetooth 5.0 ou Wi-Fi. Le partage des photos et des vidéos directement depuis l’Apple Watch ne sera pas possible, du moins pour le lancement prévu en mai 2021. Cependant, selon le fabricant, la fonctionnalité devrait être livrée plus tard.

Un gadget pour 299 €

Incidemment, le bracelet n’est pas bon marché. Le fabricant facture 299 dollars américains sur son site Web pour la caméra-bracelet, qui est disponible en deux tailles et quatre couleurs différentes.