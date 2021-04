Wrestlemania: Cindy Lauper et Ozzy Osbourne montent sur le ring | 45S

Depuis qu’il a été annoncé que Bad Bunny chanterait à l’un des événements les plus populaires de la WWE, Royal Rumble, les fans les plus fervents du combat ont commencé petit à petit à remettre en question la proéminence que le chanteur accordait aux autres combattants et bien que cela ait généré une dispute sur les réseaux sociaux, la vérité est que le marchandisage Rabbit Officer signifiait une augmentation considérable des ventes pour l’entreprise.

Ce qui ne serait qu’une présentation en direct s’est intensifié au maximum lorsque les créatifs de la WWE ont décidé de créer une querelle entre Bad Bunny, Damian Priest, The Miz et John Morrison, qui aura son apogée aujourd’hui, quand ils se feront face sur le ring de le Main Event de la société Wrestlemania.

Mais, Est-ce la première fois qu’un artiste entre sur le ring de la WWE?

CINDY LAUPER (1985)

Considérée comme la marraine de Wrestlemania et l’une des artistes les plus populaires des années quatre-vingt, Cindy Lauper, dans une stratégie qui signifiait tout ou rien pour la compagnie, était la promotrice de l’événement le plus important de la lutte.

Mais pour mieux comprendre cette histoire, il faut se rendre en 1983 à Porto Rico. Où une jeune et totalement inconnue Cindy Lauper a eu une rencontre chanceuse avec Lou Albano, ancien lutteur professionnel avec qui il a noué une très étroite amitié. Et qu’au prix de cela, cela signifiait que Cindy considérait Albano comme son premier choix pour le casting de la vidéo de son premier single solo, « Les filles veulent juste s’amuser ».

La chanson a été un succès mondial retentissant. Atteindre le top 10 dans plus de 25 pays et être récompensée par MTV comme la meilleure vidéo féminine aux Video Music Awards, où elle était l’artiste avec le plus de nominations.

Lauper, au cours de ces années, elle avait un petit ami nommé David Wolff, qui travaillait comme son manager. Wolff, voyant le grand succès que Cindy a obtenu grâce à « Girls Just Want To Have Fun » et étant un grand fan de lutte, Il n’a pas hésité à chercher Lou Albano pour entamer des négociations avec la WWE (à l’époque appelé WWF) et générer un lien promotionnel entre le chanteur et la compagnie, qui venait de commencer son plan d’expansion pour masser l’industrie de la lutte et se positionner comme la plus importante dans le domaine.

Vince McMahon, l’homme des décisions importantes dans l’entreprise, a clos les négociations et Il a parié l’avenir de son entreprise dans l’organisation à grande échelle de la première Wrestlemania avec Cindy Lauper. Coup d’envoi de tout dans le segment d’interview de Piper Pit, animé par Roddy Piper et qui avait le chanteur comme invité, qui ne pouvait pas déclarer grand-chose grâce à l’apparition soudaine de Lou Albano. Fidèle au style de son personnage qui a toujours cherché à irriter, il se prétendait responsable du succès de Lauper. « Dites-leur, Cindy, dites-leur que les femmes ont leur place dans la cuisine », a déclaré le lutteur avant de recevoir une balle dans la tête du chanteur.

Le plan promotionnel s’est parfaitement déroulé et les médias américains ont couvert l’actualité pendant des semaines, un exemple clair de la naïveté qui existait dans les années quatre-vingt pour la lutte. La rivalité entre Lou Albano et Cindy Lauper s’est avérée être une stratégie colossale pour l’entreprise, qui de temps en temps, il invitait l’artiste aux matchs en tant que spectateur / participant, affectant à de nombreuses reprises en faveur des adversaires d’Albano.

Fief qui finirait sur 31 mars 1985 dans le premier Wrestlemania qui a été organisé. Ayant comme événement principal le combat entre Hulk Hogan et Mr.T contre Roddy Piper et Paul Orndorff. Lauper s’est visiblement penché du côté des « bons gars » et a décidé de soutenir M. T et Hulk Hogan, avec qui il y a un mois il est apparu à la cérémonie des Grammy lorsqu’il a reçu son prix du meilleur nouvel artiste. Après l’événement, l’énorme amitié entre Cindy Lauper et Lou Albano a été annoncée, qui n’a pas arrêté de collaborer sur de futurs projets.

La WWE a tout joué pour tout économiquement parlant et heureusement, la pièce a fonctionné. Wrestlemania a été un succès grâce à la participation de Cindy Lauper et de M. T aux principaux événements (dans lesquels ils ont remporté la victoire). Ainsi, le coup d’envoi de l’un des événements les plus importants de la lutte et si ce n’est pour ce grand pari de Vince McMahon et Cindy Lauper elle-même, peut-être que nous parlons aujourd’hui de quelque chose de complètement différent.

OZZY OSBOURNE (1986)

Après l’énorme succès généré par la première édition de Wrestlemania, Comment la WWE irait-elle pour la surpasser en qualité et en collection?, Cindy Lauper et M. T regardaient déjà de l’autre côté et l’attente de ce que Vince McMahon organiserait a gardé la presse et les fans sur le bord de leur siège lors des événements hebdomadaires qui ont eu lieu, en attendant une annonce ou une sorte de détail. à propos de la prochaine édition du « Super Bowl » de lutte.

Tant était le battage médiatique pour savoir ce qu’ils prévoyaient que la bataille à être le lieu de l’événement était si proche que l’entreprise a décidé d’en choisir trois: New York, Los Angeles et Chicago. C’était la seule fois où l’événement avait plus d’un lieu.

Contrairement à Cindy Lauper, l’apparence d’Ozzy Osbourne était moins élaborée à l’époque que le chanteur gérait au cours de ces années. Osbourne était déjà une figure et son amitié étroite avec Davey Boy Smith lui a fait accepter l’invitation être la figure d’accompagnement pour lui et son camarade de combat, The Dynamite Kid contre Greg Valentine et Brutus Beefcake, qui se sont appelés la Dream Team.

L’événement a eu lieu le 7 avril 1986 et tout évoluait de la manière souhaitée jusqu’au tour de Davey Smith et The Dynamite Kid. Les lutteurs sont apparus accompagnés d’une blonde Ozzy Osbourne vêtue d’un t-shirt blanc à col en V et d’une veste de sport rose vif. Le combat a commencé et Osbourne, loin de s’écarter, se tenait au bord du ring en criant et en applaudissant son équipe.

Le rythme de la confrontation était très différent de ce que l’on peut voir aujourd’hui, donc la durée était d’environ vingt minutes, donnant comme gagnants Davey Boy Smith et The Dynamite Kid, qui ont invité Ozzy à monter sur le ring pour célébrer.

Et bien que la participation d’Osbourne au ring n’ait pas été exactement la plus mémorable, La communauté de la WWE a toujours montré une grande reconnaissance à ces artistes qui ont osé soutenir le projet Vince McMahon alors qu’il ne traversait pas l’un de ses meilleurs moments. Être accueilli à bras ouverts par les fans de nombreuses années plus tard lors d’apparitions invitées aux côtés de Sharon Osbourne.

Le temps a passé et ce qui était populaire hier est probablement la nostalgie d’aujourd’hui. Près de quarante ans se sont écoulés depuis que Wrestlemania a été organisé pour la première fois et les changements résultant du renouvellement de son contenu semblent submerger ses propres fans. Aujourd’hui, Bad Bunny est sur le point d’entrer dans l’histoire de la WWE en étant le premier artiste latin qui, sans être un lutteur professionnel, combattra dans la plus haute épreuve de la compagnie, Wrestlemania.

