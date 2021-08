Wreckfest obtient un croisement (censuré) Carmageddon sur PS5, PS4

Le classique culte du kill-’em-up PS1 Carmageddon arrive au Wreckfest, et si vous voulez bien nous excuser pour citer directement les supports marketing, c’est un « match fait en enfer ». Le nouvel événement Carmageddon Tournament se déroule aujourd’hui sur PlayStation 5 et PS4, et il vous verra « détruire vos adversaires et détruire des zombies (et des vaches zombies) dans des voitures de course rapides ».

Il s’agit de Carmageddon censuré, probablement pour répondre à la classification par âge de Wreckfest, et le développeur BugBear dit que « certains téléspectateurs peuvent trouver la censure dérangeante ». Néanmoins, vous courrez autour des « célèbres pistes de Carmageddon, Bleck City et Death Canyon » et pourrez « déverrouiller l’emblématique voiture Eagle R de Carmageddon : Max Damage ».

Le nouveau tournoi sera disponible tout au long du mois d’août, alors assurez-vous d’y participer et de vous amuser avec. Est-ce suffisant pour vous remettre au volant du jeu de course le plus chaotique de PlayStation ? Essayez de ne pas devenir un tueur de la route dans la section commentaires ci-dessous.