WRC 10 glisse latéralement sur PS5, PS4 aujourd’hui avec une bande-annonce de lancement

La dernière entrée annuelle de la série WRC arrive sur PlayStation 5 et PS4 aujourd’hui. Le WRC 10 est l’effort de KT Racing pour 2021, et il cherche à s’appuyer sur le succès de l’itération bien accueillie de l’année dernière.

Pour célébrer l’arrivée du nouveau jeu, l’éditeur Nacon a publié une bande-annonce de lancement, présentant de nombreuses dérives poussiéreuses dans les véhicules modernes et classiques. La vidéo se vante également d’un son amélioré, de l’éditeur de livrées, de cours officiels nouveaux et mis à jour, et plus encore.

Nous mettons actuellement le jeu à l’épreuve pour un examen, qui vous parviendra dès que possible. Êtes-vous impatient de jouer à WRC 10 ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.