WRC 10 amène les courses de rallye historiques et modernes sur PS5 et PS4 en septembre

Mettre à jour: Comme promis, WRC 10 a été officiellement annoncé avec une bande-annonce flashy. Comme vous pouvez le voir, le jeu présentera toutes les voitures et tous les parcours de la saison 2021, ainsi qu’un accent plus large sur les véhicules et les événements historiques. C’est pour aider à célébrer le 50e anniversaire du sport automobile. Il arrive sur PlayStation 5 et PS4 le 2 septembre 2021.

Histoire originale: Cela ne devrait choquer personne, mais l’éditeur Nacon et le développeur KT Racing travaillent sur le prochain épisode de la série WRC. Ces jeux de course de rallye sous licence officielle ne cessent de s’améliorer; WRC 9 est une très bonne simulation de rallye, et elle est particulièrement bonne sur PS5, où elle utilise à merveille les capacités du contrôleur DualSense. Espérons que l’équipe continue ce succès avec WRC 10.

Ce nouveau jeu devrait être officiellement révélé plus tard dans la journée avec sa première bande-annonce. Cette nouvelle provient d’un article récent sur les réseaux sociaux:

Prêt pour le deuxième jour de #NaconRacingWeek? Assurez-vous de regarder la première bande-annonce mondiale de # WRC10, plus tard dans la journée à 15h00 CET. 🍿 https://t.co/CtD7aUXDGr pic.twitter.com/K57rAYpSeD – Nacon (@Nacon) 13 avril 2021

Ailleurs, Nacon a également confirmé des nouvelles de ses autres jeux de course arriveront au cours des 10 prochains jours – dont Test Drive Unlimited: Solar Crown. Nous sommes impatients de voir ces coureurs en action au cours de la semaine prochaine.

Êtes-vous enthousiasmé par WRC 10? Suivez votre rythme dans la section commentaires ci-dessous.