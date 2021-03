Wrath of Man réunira Jason Statham et le réalisateur Guy Ritchie au cinéma en avril

La superstar du film d’action Jason Statham donnera très bientôt un coup de pied, un coup de poing et un doublage grisonnant, avec un thriller d’action Colère de l’homme La sortie est désormais prévue pour le 23 avril. Les cinémas de Los Angeles se préparent à rouvrir ce week-end, Colère de l’homme devrait offrir une évasion délicieusement pleine d’action pour le public qui réclame de revenir regarder des films sur grand écran.

Basé sur le thriller d’action français de 2004 Camion de caisse (Le Convoyeur), Colère de l’homme suit Jason Statham comme Harry, connu sous le nom de «H», un personnage froid et mystérieux travaillant dans une société de camions de trésorerie chargée de déplacer des centaines de millions de dollars à Los Angeles chaque semaine. Écrit et réalisé par serrure, réserve et deux barils fumants le cinéaste Guy Ritchie, le film de braquage à indice d’octane élevé met en vedette Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Raul Castillo, Niamh Algar et Post Malone aux côtés de The Stath.

Colère de l’homme est produit par Miramax avec MGM, ce qui signifie que le film sera distribué par United Artists Releasing. Le film à la façade de Statham arrivera dans les salles de cinéma une semaine après la prochaine adaptation du jeu vidéo Combat mortel et à peine deux semaines avant la sortie finale de Marvel et Disney Veuve noire, donnant Colère de l’homme une petite fenêtre pour faire bonne impression et, idéalement, de l’argent.

Colère de l’homme n’est pas le seul projet de film d’action à l’horizon pour Statham et le cinéaste Guy Ritchie, avec le couple s’unissant pour le thriller anciennement connu sous le nom de Cinq yeux. Le film, qui n’a pas encore de titre officiel, trouve Jason Statham une fois de plus dans le territoire des héros d’action bourru-parlant comme le superbement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est recruté par une alliance mondiale du renseignement pour suivre et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Il est jumelé à contrecœur avec un expert en haute technologie de la CIA, joué par Parcs et loisirs alun Aubrey Plaza, avec le couple partant pour une mission de globe-trotter où Fortune devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire.

L’appariement de Jason Statham avec Aubrey Plaza devrait s’avérer très divertissant, la comédienne excentrique révélant récemment ses plans pour «détruire» l’homme dur qui parle dur quand ils se rencontrent finalement à l’écran. « J’ai hâte de tourner ce film », a déclaré Plaza. « J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer. «

Josh Hartnett a également été sélectionné pour jouer dans le projet ainsi que pour jouer dans Colère de l’homme, avec le reste du casting de soutien composé de Scie la star Cary Elwes, le rappeur Bugzy Malone et Les messieurs star Hugh Grant.

Colère de l’homme sera la quatrième collaboration de Ritchie en tant que réalisateur avec l’acteur principal Jason Statham, à la suite de serrure, réserve et deux barils fumants, Arracher, et Revolver, la paire cherchant sans aucun doute à raviver les théâtres avec leur marque particulière d’aventure d’action.

Colère de l’homme était initialement prévu pour la sortie le 15 janvier 2021, mais sortira maintenant en salles le 23 avril. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

Sujets: Wrath of Man