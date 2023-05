Wrath of Becky Clip exclusif trouve Seann William Scott sur Villain Duty dans la suite du thriller

Tarte américaine étoile Sean William Scott laisse la comédie derrière lui et fait à la place une figure effrayante dans ce clip exclusif de la suite du thriller d’action à venir, La colère de Becky. Scott rejoint une Lulu Wilson de retour dans la suite, l’acteur comique jouant le rôle du méchant, un néo-nazi qui prend la malheureuse décision de s’introduire dans la maison de la vengeresse et violente Becky. Découvrez notre clip exclusif de La colère de Becky dessous.





Deux ans après avoir échappé à une violente attaque contre sa famille dans le premier film, La colère de Becky trouve son protagoniste titulaire tentant de reconstruire sa vie sous la garde d’une femme plus âgée – une âme sœur nommée Elena. Mais lorsqu’un groupe connu sous le nom de « Noble Men » fait irruption dans leur maison, les attaque et prend son chien bien-aimé, Diego, Becky doit revenir à ses anciennes habitudes pour se protéger et protéger ses proches.

La colère de Becky suivra dès la première sortie, mettant en scène un acteur connu pour la comédie comme l’antagoniste impitoyable. Sorti en 2020, Becky présente Lulu Wilson comme le personnage principal, qui dans sa première aventure doit se battre avec Le roi des reines et Les adultes star Kevin James, qui a également joué un néo-nazi impitoyable.

Écrit et réalisé par Matt Angel et Suzanne Coote (La journée portes ouvertes), Lulu Wilson revient pour déchaîner sa colère dans la suite aux côtés de Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains, Pac Williams, Alison Cimmet, Derek Gaines, John D. Hickman, et Kate Siegel.

La colère de Becky transformera un autre acteur comique en méchant

Les cinéastes Matt Angel et Suzanne Coote ont révélé que, tout comme le premier Becky, ils voulaient spécifiquement transformer un autre acteur comique en méchant. Se tournant vers Seann William Scott, le couple a révélé comment le Modèles de rôle l’acteur abordera le rôle du méchant, comme indiqué dans les notes de production du film.

« Nous savions dès le départ que nous allions suivre les traces du premier film et choisir un acteur principalement connu pour ses rôles comiques pour jouer l’antagoniste. Seann William Scott était l’un des noms que nous avions lancés, mais nous savions qu’il était celui pour le poste après notre première conversation avec lui. Il avait des idées incroyables sur la façon d’ancrer Darryl Jr. d’une manière très authentique – des idées qui rendraient le personnage plus effrayant que nous ne l’aurions jamais imaginé. Lorsque vous avez un acteur qui apporte cette profondeur et cette immobilité à un personnage, en particulier un antagoniste dans un monde satirique, cela vous donne beaucoup de place en tant que cinéastes pour jouer avec les situations exacerbées qui se déroulent autour d’eux. Avec un film comme The Wrath of Becky, cet équilibre est essentiel si vous voulez obtenir les éléments sonores comiques que nous espérions incorporer.

Le duo de réalisateurs a également révélé comment La colère de Becky s’étendra sur son prédécesseur, à la fois en s’appuyant sur ce qui a précédé et en amenant un nouveau public dans la mêlée.

« Toutes les grandes suites s’appuient sur ce qui a fait le succès de leurs prédécesseurs : elles évoluent ; ils prennent le temps d’établir les nouvelles complexités d’un personnage familier; ils s’appuient sur les désirs du public d’origine, tout en amenant simultanément de nouveaux fans dans le giron. Nous avons décidé de faire de The Wrath of Becky cette suite.

La colère de Becky est prévu pour être publié aux États-Unis le 26 mai 2023 par Quiver Distribution.