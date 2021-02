WRAPUP 4 – Opération approuvée par un dirigeant de facto saoudien qui a conduit à la mort de Khashoggi – États-Unis

Le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite a approuvé une opération visant à capturer ou à tuer le journaliste assassiné Jamal Khashoggi en 2018, selon les renseignements américains publiés vendredi alors que les États-Unis imposaient des sanctions à certaines des personnes impliquées mais épargnaient le prince héritier lui-même dans un effort pour préserver les relations avec le Royaume. Khashoggi, un résident américain qui a écrit des colonnes d’opinion pour le Washington Post critiquant la politique du prince héritier Mohammed ben Salmane, a été tué et démembré par une équipe d’agents liés au prince dans le consulat du royaume à Istanbul.

Le gouvernement saoudien, qui a nié toute implication du prince héritier, a publié une déclaration rejetant les conclusions du rapport américain et répétant ses déclarations précédentes selon lesquelles le meurtre de Khashoggi était un crime odieux commis par un groupe de voyous. Le président américain Joe Biden a tenté de préciser que les meurtres d’opposants politiques n’étaient pas acceptables pour les États-Unis tout en préservant les liens avec le prince héritier de 35 ans, qui pourrait diriger l’un des principaux exportateurs de pétrole du monde pendant des décennies et être un allié important. contre l’ennemi commun de l’Iran.

Dans une interview télévisée vendredi, Biden a déclaré avoir déclaré au roi saoudien Salmane que l’Arabie saoudite devait lutter contre les violations des droits de l’homme comme condition préalable à ses relations avec les États-Unis. « (Je) lui ai dit clairement que les règles changent et que nous allons annoncer des changements importants aujourd’hui et lundi », a déclaré Biden sur le réseau espagnol Univision.

Parmi les mesures punitives prises vendredi par les États-Unis, ils ont imposé une interdiction de visa à certains Saoudiens soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Khashoggi et imposé des sanctions à d’autres, y compris un ancien chef adjoint du renseignement, qui gèleraient leurs avoirs américains et interdiraient généralement aux Américains de négocier. avec eux. Les responsables américains ont également déclaré qu’ils envisageaient d’annuler les ventes d’armes à l’Arabie saoudite qui posent des problèmes de droits de l’homme et de limiter les ventes futures aux armes «défensives», alors qu’il réévalue sa relation avec le royaume et son rôle dans la guerre au Yémen.

« Nous estimons que le prince héritier d’Arabie saoudite Muhammad bin Salman a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi », a déclaré le bureau américain du directeur des renseignements nationaux dans le rapport de quatre pages. Pour voir le document complet, cliquez ici https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Assessment-Saudi-Gov-Role-in-JK-Death-20210226.pdf.

L’agence de renseignement a fondé son évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision, l’implication directe de l’un de ses principaux conseillers et de son propre détail protecteur, et son « soutien à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger, y compris Khashoggi », a-t-il ajouté. . « Depuis 2017, le prince héritier exerce un contrôle absolu sur les organisations de sécurité et de renseignement du Royaume, ce qui rend hautement improbable que des responsables saoudiens aient mené une opération de cette nature sans (son) autorisation », a-t-il déclaré.

En déclassifiant le rapport, Biden a annulé le refus de son prédécesseur Donald Trump de le publier au mépris d’une loi de 2019, reflétant une nouvelle volonté des États-Unis de défier le royaume sur des questions allant des droits de l’homme au Yémen. « Ce rapport est resté là, la dernière administration ne l’a même pas publié. Nous avons immédiatement, quand je suis arrivé, déposé le rapport, lu, obtenu et publié aujourd’hui. Et c’est scandaleux ce qui s’est passé », a déclaré Biden dit sur Univision.

Cependant, Biden marche sur une ligne fine pour préserver les liens avec le royaume alors qu’il cherche à relancer l’accord nucléaire de 2015 avec son rival régional, l’Iran et à relever d’autres défis, notamment la lutte contre l’extrémisme islamiste et l’avancement des relations arabo-israéliennes. «KHASHOGGI BAN»

En annonçant la décision d’interdire l’entrée à 76 Saoudiens dans le cadre d’une nouvelle politique appelée «interdiction de Khashoggi», le département d’État a déclaré qu’il ne tolérerait pas ceux qui menacent ou agressent des militants, des dissidents et des journalistes au nom de gouvernements étrangers. Le département du Trésor a imposé des sanctions à Ahmed Hassan Mohammed al-Asiri, ancien chef adjoint de la présidence du renseignement général en Arabie saoudite, et à la Force d’intervention rapide (RIF) d’Arabie saoudite en relation avec le meurtre de Khashoggi.

Le Trésor a accusé Asiri d’être le chef de file de l’opération Khashoggi et a déclaré que plusieurs membres du groupe de frappe envoyé pour intercepter le journaliste faisaient partie du RIF, un sous-ensemble de la Garde royale saoudienne qui ne répond qu’au prince héritier. Le rapport du renseignement américain a jugé que les membres du RIF n’auraient pas agi sans l’approbation du prince héritier.

Avant les annonces, les responsables américains ont déclaré que les sanctions et les interdictions de visa ne viseraient pas le prince héritier. « Ce que nous avons fait … n’est pas de rompre la relation mais de recalibrer pour être plus en phase avec nos intérêts et nos valeurs », a déclaré plus tard le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes.

Chas Freeman, ancien ambassadeur américain à Riyad, a déclaré que malgré le rapport accablant, l’administration Biden devra traiter habilement avec le prince héritier car « il n’y a pas moyen de le contourner » en tant que « directeur général » du royaume. Certains des collègues démocrates de Biden ont exigé qu’il fasse plus pour tenir le prince héritier responsable.

« L’administration Biden devrait explorer les moyens d’assurer que les répercussions du meurtre brutal de M. Khashoggi vont au-delà de ceux qui l’ont commis, à celui qui l’a ordonné – le prince héritier lui-même », a déclaré le représentant Adam Schiff, président du renseignement de la Chambre. Comité. « Il a du sang sur les mains et ce sang appartenait à un résident et journaliste américain. » Biden ne devrait pas rencontrer ou parler au prince héritier, connu de certains en Occident sous le nom de MbS, et devrait envisager « des sanctions sur les actifs du Fonds d’investissement public saoudien qu’il contrôle et qui ont un lien avec le crime », a déclaré Schiff.

L’Eurobond 2060 de l’Arabie saoudite a augmenté après que le prince héritier a été épargné par les sanctions américaines, bien que la dette à court terme et un panier d’actions saoudiennes aient fini plus bas. Khashoggi, 59 ans, était un journaliste saoudien vivant en exil volontaire en Virginie.

Il a été attiré le 2 octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul avec la promesse d’un document dont il avait besoin pour épouser sa fiancée turque. Des agents liés à MbS l’ont tué là-bas et ont démembré son corps. Ses restes n’ont pas été retrouvés. Riyad a d’abord publié des histoires contradictoires sur sa disparition, mais a finalement admis que Khashoggi avait été tué dans ce qu’il a appelé une opération d’extradition «voyous» qui avait mal tourné.

Vingt et un hommes ont été arrêtés dans le meurtre et cinq hauts fonctionnaires, dont Asiri et l’assistant de MbS Saud al-Qahtani, ont été licenciés. Le rapport indiquait que certaines des personnes impliquées venaient du Centre saoudien d’études et des affaires médiatiques, alors dirigé par Qahtani, « qui a déclaré publiquement à la mi-2018 qu’il n’avait pas pris de décisions sans l’approbation du prince héritier ».

En janvier 2019, 11 personnes ont été jugées à huis clos. Cinq ont été condamnés à mort, qui ont été commués en 20 ans de prison après avoir été pardonnés par la famille de Khashoggi, tandis que trois autres ont été condamnés à des peines de prison. Asiri a été acquitté « en raison de preuves insuffisantes » tandis que Qahtani a fait l’objet d’une enquête mais n’a pas été inculpé.

