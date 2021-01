Wowhead discute de la combinaison optimale de chars pour le raid mythique de Nathria dans World Of Warcraft: Shadowlands

Le défi le plus difficile disponible en World of Warcraft: Shadowlands pour le moment est presque sans aucun doute Mythic Nathria. Alors que les joueurs pourraient certainement pousser une clé Mythic + à des sommets extrêmes pour contester une telle déclaration, il n’en reste pas moins que le raid est probablement le plafond du défi pour la plupart des joueurs.

Ainsi, lorsque vous défiez Mythic Nathria, il est préférable d’en savoir autant que vous pouvez en savoir afin d’augmenter leurs chances de succès. À cette fin, Wowhead a discuté des chars que les joueurs devraient apporter s’ils veulent réussir.

Les chars en général sont dans un endroit étrange avec Shadowlands, travaillant toujours à égaliser leurs taches après les changements du pré-match. Alors que beaucoup pensent que la génération de menaces reste faible dans le contenu Mythic +, Nathria est une expérience de tanking beaucoup plus simple.

Wowhead aborde d’abord les Guerriers de la protection, soulignant leurs capacités d’atténuation des dégâts élevées comme l’une de leurs fonctionnalités les plus puissantes. Avec des dégâts aussi intenses à plusieurs reprises, les nombreux temps de recharge défensifs de Prot en font un excellent choix.

Le compromis est que les Guerriers de la Protection à Nathria sont beaucoup plus faibles en dégâts que les autres spécifications. Bien que leurs dégâts soient élevés dans les donjons en raison de l’AoE, les rencontres à Nathria sont pour la plupart à cible unique, ce qui réduit considérablement leurs dégâts.

Les moines maîtres brasseurs sont en tête des classements pour la même raison, le décalage étant un mécanisme d’atténuation des dégâts extrêmement utile pour les combats lourds de dégâts physiques. Ils subissent également beaucoup de dégâts, ce qui les place au-dessus des Guerriers de protection sur la plupart des cartes.

La troisième option qu’ils décrivent est le Vengeance Demon Hunter, qui connaît une forte augmentation de sa domination en raison de la construction nouvellement popularisée de la marque Fiery. Cela aide à combler les lacunes laissées par les temps d’arrêt des pics de démon et de la métamorphose.

Comme vous pouvez vous y attendre, les combinaisons qu’ils appellent sont n’importe quelle combinaison de ces trois, bien qu’elles mettent principalement en évidence le chasseur de démons et le guerrier ou le chasseur de démons et le moine. La combinaison de Monk et Warrior laisse à désirer pour la résistance aux dégâts magiques, semble-t-il.

Cela est principalement dû à la mobilité, car les chasseurs de démons apportent beaucoup de mouvement aux combats lourds que vous verrez plus tard dans le raid. Des combats comme Artificer, Sludgefist, Generals et Denathrius nécessitent beaucoup de mouvement, donc avoir un tank qui peut le faire rapidement est très recherché.

Warrior and Demon Hunter est un choix qu’ils soulignent toujours, bien qu’il semble être moins populaire que les autres options. Avoir un guerrier pour les buffs de Rallying Cry et Battle Shout à l’échelle du raid peut parfois s’avérer vital, et en placer un à la place du tank signifie obtenir une spécification Mêlée DPS plus élevée pour prendre la place qu’un guerrier DPS aurait pu prendre.