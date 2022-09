WoW : WotLK Classic commence ce soir avec des surprises passionnantes

Ce soir est le jour. Ouvre à 00:00 Ouah: WotLK classique ses portes au dernier-né de la gamme Classic. En plus du contenu familier Tempête De Neige Mais il y a aussi quelques innovations prêtes, qui devraient faire le bonheur des vétérans purs et durs de WoW.

Une nouvelle ascension vers de vieilles aventures

« Blizzard » n’a pas explosé et a réalisé sa propre bande-annonce pour la sortie de « WoW : WotLK Classic », que vous pouvez également retrouver dans cet article. Deuillegivre affamé et à nouveau l’Alliance et la Horde se déplacent contre Arthas à la guerre.

WoW : WotLK Classic est le troisième version de la série Classic et s’adresse principalement aux joueurs qui aspirent à la sensation du jeu dès les premiers jours. Nous avons résumé ici tout ce qui est nouveau dans l’add-on :

Le niveau max est augmenté au niveau 80

Avec le continent du Norfendre, il y a une nouvelle zone immense avec dix zones à découvrir

La cité volante des mages Dalaran est désormais disponible en tant que nouvelle capitale

En tant que nouvelle classe, vous pouvez semer la peur et la terreur avec le chevalier de la mort

Il y a aussi un nouveau métier : Inscription

De plus, il y a de nouveaux donjons, de nouveaux raids et des raids héroïques

la nouvelle option de spécialisation à double talent permet une sophistication stratégique supplémentaire

chez les barbiers dans les villes, vous pouvez désormais changer d’apparence à tout moment

Tout nouveau sur WoW : WotLK Classic

Il y a deux changements cruciaux à l’ancien « WotLK ».

je Un tout nouveau niveau de difficulté est introduit dans WotLK Classic : Héroïque Plus. Ce niveau de difficulté devrait également créer de nouveaux défis pour les joueurs expérimentés. Le tout est récompensé par un meilleur butin que vous n’obtiendriez autrement 10 raids d’hommes sait. En général, il devrait y avoir plus de butin bonus, en particulier pour les chars et les guérisseurs.

II. Ironiquement introduit à l’époque par « WotLK », Recherche de donjon sera aboli. La communauté s’était plainte que l’affectation directe via le chercheur de donjon aurait perdu une partie du gameplay. Se réunir et voyager ensemble vers le raid ont été une composante sociale importante du jeu pour certains joueurs. Non seulement des aventures épiques ont été partagées ici, mais des amitiés se sont également nouées.

Que pensez-vous de l’abolition de l’outil de recherche de donjon ? UN Outil de recherche de groupe continuera d’exister, soit dit en passant, enrichi de quelques modernisations, afin de maintenir l’équilibre entre la recherche de groupe confortable et la rencontre classique, telle que nous la connaissons par le passé.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube