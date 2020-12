"WoW: Shadowlands" lance le lancement PC le plus réussi de tous les temps

Dès que le nouvel add-on « World of Warcraft » est sorti, il assure déjà un record: « Shadowlands » s’est vendu plus souvent que tout autre jeu PC en 24 heures.

Un plein 3,7 millions d’exemplaires de « World of Warcraft: Shadowlands » ont été achetés numériquement et physiquement dans les premières 24 heures après la sortie officielle le 23 novembre. Selon le communiqué de presse, cela fait de l’add-on le jeu PC le plus vendu de tous les temps.

Le record reste chez Blizzard

Blizzard Entertainment semble bien faire pour les sorties PC, car le détenteur du record précédent était un autre jeu du développeur: « Diablo 3 ». Le populaire Hack and Slay a été publié le 15 mai 2012 et a été vendu 3,5 millions de fois sur le compteur réel et numérique en 24 heures.

Les fans de « World of Warcraft » reviennent

Autre bonne nouvelle pour Blizzard: le nombre d’abonnés a encore augmenté de manière significative. Le communiqué de presse indique que « World of Warcraft » a « le plus grand nombre de joueurs avec des abonnements mensuels ou à long terme » dans les semaines précédant la sortie de « Shadowlands » et dans la période suivante. Aucune des extensions « WoW » précédentes ne faisait cela. « De plus, les joueurs ont maintenant passé presque deux fois plus de temps à jouer au jeu que l’an dernier. »

Les changements apportés au jeu ont-ils conduit au succès?

Avec la sortie de « Shadowlands », Blizzard introduit quelques changements que les joueurs semblent apprécier. Cela est notamment dû au fait que les développeurs ont travaillé en étroite collaboration avec la communauté pendant la phase de test de l’add-on et ont attaché une grande importance à l’opinion des abonnés. C’était une préoccupation du directeur du jeu Ion Hazzikostas, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises dans des interviews.