Wow! Découvrez le rover Perseverance suspendu au-dessus de Mars dans cette incroyable photo d’atterrissage

Cette image fixe haute résolution fait partie d’une vidéo prise par plusieurs caméras alors que le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars le 18 février 2021. Une caméra à bord de la scène de descente a capturé cette photo. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

C’est peut-être la prochaine photo emblématique de l’espace.

La NASA vient de publier une image montrant son rover Perseverance Mars suspendu à environ 6,5 pieds (2 mètres) au-dessus de la terre rouge pendant son Atterrissage parfait à l’intérieur du cratère Jezero hier (18 février). La superbe photo a été prise par une caméra sur la scène de descente de la «grue du ciel» de Perseverance, qui avait presque fini d’abaisser le robot de la taille d’un SUV à la surface sur des câbles à l’époque.

L’image innove, documentant un atterrissage sur Mars avec des détails et une immédiateté jamais vus auparavant. Il mérite donc d’être mentionné avec les célèbres photos spatiales qui nous ont émus au fil des ans, comme la photo classique de l’astronaute Apollo 11 Buzz Aldrin sur la lune en juillet 1969 et le célèbre télescope spatial Hubble « Piliers de la création », a déclaré Adam Steltzner, l’ingénieur en chef de la mission Perseverance, connue sous le nom de Mars 2020.

« C’est absolument exaltant, et cela évoque ces autres images de notre expérience en tant qu’êtres humains, se déplaçant dans notre système solaire – ces images qui nous amènent au processus de notre exploration », a déclaré Steltzner lors d’une conférence de presse aujourd’hui (févr. 19) au cours de laquelle la nouvelle image a été dévoilée. « Et je suis si heureux que nous puissions contribuer à cette collection. »

La photo épique avant l’atterrissage n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver. Cela fait partie d’une vidéo haute définition capturée par plusieurs caméras pendant l’entrée, la descente et l’atterrissage (EDL) de Perseverance, que le Mars 2020 L’équipe espère être prête à nous montrer d’ici lundi (22 février).

Cette vidéo pourrait inclure du son, car le rover arbore un microphone EDL. L’équipe ne sait pas encore si ce micro a fonctionné hier, a déclaré Steltzner; cette question devrait trouver une réponse au cours du week-end alors que Perseverance transmet plus de données à la Terre.

Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé cette image de l’atterrissage du rover Perseverance le 18 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

La séquence d’atterrissage du rover a également été capturée de loin, ont annoncé aujourd’hui des responsables de la NASA. L’agence Orbiteur de reconnaissance de Mars , qui fait le tour de la planète rouge depuis 2006, a pris une photo de Mars 2020 traversant le ciel extraterrestre sous son parachute supersonique.

« Nous sommes toujours en train de déterminer le moment exact de la prise de cette image », a déclaré Aaron Stehura, chef de la phase adjoint de l’EDL Mars 2020, lors de la conférence de presse d’aujourd’hui.

« Donc, il est même possible que nous soyons déjà sortis de la capsule de protection d’entrée et que nous descendions sur des roquettes à la surface », a déclaré Stehura. Comme Steltzner, il est basé au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, qui gère la mission Mars 2020.

Le 2,7 milliards de dollars Mars 2020 est ambitieux et diversifié. Il a deux objectifs principaux: rechercher des signes de vie ancienne sur le sol du Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années; et collectez plusieurs dizaines d’échantillons particulièrement prometteurs pour retour futur sur Terre .

Mais Persévérance n’est pas tout à fait prête à creuser sérieusement dans ce travail scientifique. L’équipe doit d’abord effectuer les évaluations standard après l’atterrissage, les contrôles de santé et les déploiements, qui prendront quelques jours. Ces caisses sont déjà en cours et les premiers retours sont bons.

« Je suis heureuse de dire que le rover se porte très bien et est en bonne santé à la surface de Mars », a déclaré Pauline Hwang du JPL, responsable de la mission stratégique Mars 2020, lors du briefing d’aujourd’hui. La persévérance « continue d’être hautement, hautement fonctionnelle et impressionnante, et je suis exaltée », a-t-elle ajouté.

Le robot à six roues doit également passer à un logiciel optimisé en surface, une tâche cruciale qui débutera bientôt et qui nécessitera environ quatre jours.

C’est la première image couleur que le rover Perseverance de la NASA a renvoyée de la surface de Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Lorsque Perseverance est prêt à rouler, sa première destination sera un héliport – un bon endroit pour l’hélicoptère de la mission, nommé Ingéniosité , pour faire une poignée de vols pionniers. L’ingéniosité a voyagé sur Mars sur le ventre de Persévérance et reste attachée aujourd’hui; il tombera au sol à l’héliport, que l’équipe de Mars 2020 n’a pas encore identifié, puis s’envolera après que Perseverance ait roulé à une distance de sécurité.

Ingenuity n’a pas d’instruments scientifiques – c’est une démonstration de technologie – mais le petit métier peut prendre des photos et des vidéos en couleur, ce qui peut nous donner une vue imprenable à vol d’oiseau de Jezero. Et Persévérance tentera de documenter les 4 livres. (1,8 kilogrammes) des vols de l’hélicoptère, à la fois avec ses caméras et ses deux microphones . (L’autre micro fait partie de l’instrument SuperCam rock-zapping du rover.)

On ne sait pas combien de temps tout cela prendra. Mais lors d’une conférence de presse après l’atterrissage hier, Jennifer Trosper, directrice adjointe du projet Mars 2020, également du JPL, a donné une estimation: préparation des hélicoptères et vols au printemps et les travaux d’échantillonnage et de science s’intensifient vraiment cet été.