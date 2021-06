Wow! Cette vidéo d’un lancement de fusée Atlas V vu d’un avion est tout simplement incroyable

Teaisiy Jouets Garçons de 4-12 Ans, Fusée Jouet Jeux Exterieur Enfant 4-12 Ans Cadeau Garçon 4-12 Ans Jouet Enfant 4-12 Ans Garcon Anniversaire Cadeaux pour Fille de 4-12 Ans Jouet Fille

Haute QualitÉ: Le jouet est fait de mousse EVA de haute qualité + plastique, sûr, non toxique, insipide, doux et confortable, facile à piloter sans blesser les gens lors de l'atterrissage. Le kit comprend 3 fusées avec embouts en mousse, rampe de lancement et support. Le jouet peut également expliquer comment fonctionne la pression atmosphérique de l'enfant et a un bon effet de puzzle. SÉcurisÉ et Facile À Utiliser:Le processus d'utilisation du produit est simple et facile à comprendre. reliant une extrémité du tube à air blanc / bleu au coussinet plantaire. Ensuite, connectez l'autre extrémité au tuyau bleu et assemblez le lanceur en connectant les trois pieds ensemble. Enfin, serrez les vis sur le dessus du lanceur pour fixer le tube à air blanc / bleu.Placez la fusée sur le tube bleu et placez-la à la verticale. Montez sur la "planche de pied" avec vos pieds Jeux de Plein Air: Le lance-roquettes est non seulement adapté aux activités intérieures, mais également aux activités de plein air. Les enfants peuvent jouer avec leurs parents. Renforcez la communication émotionnelle parent-enfant! Une fois la fusée lancée, les parents peuvent la ramasser à distance, améliorant ainsi la communication entre les parents et les enfants et exerçant l'équilibre corporel et les fonctions de coordination des enfants. Promouvoir La SantÉ Physique et Mentale: Les activités de plein air des enfants construire un cœur et des os sains, développer des compétences sociales et des compétences de coordination, et peuvent améliorer la santé émotionnelle. Le jouet fournit des compétences d'apprentissage et d'éducation précoces dans le processus de divertissement, ce qui peut aider les enfants à améliorer la réflexion, la créativité, la coordination œil-main, les connaissances en exercice et la patience. Meilleur Cadeau et Jouets Pour Les Enfants: Il peut être utilisé comme fête, action de grâces pour la saison scolaire, cadeaux et vacances du Nouvel An, jeux de carnaval. Bubble Rocket est votre meilleur choix de cadeau! Il complète parfaitement l'excitation des surprises des fêtes d'enfants. L'ensemble comprend des parties brillantes et des fusées à bulles. Voler à haute altitude et jouets d'activités amusants apporteront aux enfants une expérience totalement agréable.