Wow! Cette incroyable image de la Voie lactée a mis 12 ans à créer

L’astrophotographe finlandais JP Metsavainio a passé 1250 heures sur une période d’environ 12 ans à créer une seule image qui révèle la magnifique beauté de toute la galaxie de la Voie lactée.

En 2009, Metsavainio a commencé ce projet, qui est une mosaïque de 100 000 pixels de la Voie lactée composée de 234 images individuelles toutes assemblées. L’image résultante (que vous pouvez voir ci-dessous) capture toute la galaxie, parsemée d’environ 20 millions des quelque 200 milliards d’étoiles de la Voie lactée.

L’ensemble de la Voie lactée, tel qu’imagé par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Alors, comment une seule image pourrait-elle prendre 12 ans?

Dans son blog , Metsavainio souligne « la taille de la mosaïque et le fait que l’image est très profonde. Une autre raison est que j’ai tourné la plupart des cadres de mosaïques en tant que compositions individuelles et les ai publiées en tant qu’œuvres d’art indépendantes. » Dans le blog, Metsavainio inclut également des informations sur les différentes caméras et certaines des techniques plus spécifiques qu’il a utilisées pour créer cette image.

Toute la mosaïque de la Voie lactée avec des reflets soulignés, créée par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Certains des objets célestes de la Voie lactée nécessitaient plus d’exposition que d’autres, car certains semblaient plus sombres et étaient plus difficiles à voir. Par exemple, un seul reste de supernova a pris plus de 60 heures d’exposition, explique-t-il dans son blog.

En rapport: Des photos de l’espace! Notre image du jour

Image 1 sur 7 Une image de la nébuleuse de Californie (NGC 1499), qui fait partie de l’image beaucoup plus grande de la Voie lactée créée par l’astrophotographe finlandais JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 2 sur 7 A lire : Le cargo Cygnus honorant la `` figure cachée '' Katherine Johnson arrive à la station spatiale Zone IC 405 et 410 à Augira, un morceau d’une plus grande image de la Voie lactée par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 3 sur 7 Sharpless 124 & the Cocoon Nebula, image de JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 4 sur 7 Le reste de supernova G65.3 + 5.7, tel qu’imagé par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 5 sur 7 Sharpless 205, NGC 1491 et Lynds Bright Nebula 696, comme illustré par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 6 sur 7 IC 1396, image de JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio) Image 7 sur 7 La zone de la nébuleuse de la tulipe, telle que photographiée par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Bien que l’image entière en elle-même soit époustouflante, en raison des détails que Metsavainio a pu capturer dans cette mosaïque, vous pouvez repérer de nombreux «joyaux cachés».

Ces morceaux de l’image complète présentent la beauté d’objets célestes tels que la nébuleuse de Californie, la nébuleuse du pélican, la nébuleuse du sorcier et plus encore.

Les panneaux de mosaïque pour l’image de 100 000 pixels de JP Metsavainio de la Voie lactée. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Un regard de près sur les panneaux de mosaïque de l’image de JP Metsavainio de la Voie lactée. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

L’espace entre Cygne et Céphée dans le cadre de l’image de JP Metsavainio de la Voie lactée. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

De la bulle à la nébuleuse de la grotte, imagée par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Zone IC 405 6 410, imagée par JP Metsavainio. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Vous pouvez voir plus de photographies spatiales étonnantes de Metsavainio sur son site Web ici.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.