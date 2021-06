Wow avec le gameplay coopératif d’Evil Dead: The Game

Le bon vieux Ash est de retour avec un gameplay coopératif d’Evil Dead : The Game sous sa tronçonneuse fraichement graissée.

Le Summer Game Fest nous a laissé une trentaine d’annonces sur ce qui va arriver dans les prochains mois pour l’industrie du jeu vidéo. Parmi eux se trouve ce Evil Dead: The Game gameplay coopératif, qui est basé sur le film d’horreur culte du même nom, et qui a montré hier soir à quel point leurs jeux multijoueurs coopératifs seront sanglants et sombres.

Tronçonneuses, pistolets, pelles… tout est permis pour détruire les ennemis comme dans les films de Sam Raimi. Nous devrons former une équipe avec quatre survivants et explorer les scénarios pour trouver ou fabriquer des objets qui peuvent nous aider à survivre.

Parmi les personnages disponibles figurent Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur et plus encore, qui auront plus de 25 armes à leur disposition. L’arsenal peut être amélioré grâce à un arbre de compétences qui peut nous rendre plus forts et essayer de tenir toute la nuit sans mourir.

Bien que nous puissions également prendre le rôle des ennemis, comme c’est le cas du mal Ash, et utiliser différents pouvoirs de possession pour dévorer les âmes des imprudents qui tentent de s’en sortir vivants.

Comme on le voit dans la bande-annonce avec gameplay, en plus d’un aspect visuel très soigné, du sang et du gore règneront à l’écran dans un jeu plein d’action directe avec de la tension, de la terreur et la touche caractéristique d’Evil Dead.

Une date de sortie pour Evil Dead: The Game n’a pas encore été officialisée pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC en 2021.