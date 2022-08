Wounded Hearts : aura-t-il une suite avec Sofia Carson ?

Netflix

Wounded Hearts est la récente histoire d’amour qui a choqué les abonnés de Netflix et beaucoup se demandent déjà s’il y aura un second volet.

©IMDBCoeurs blessés

Coeurs blessés suit l’histoire d’un chanteur en herbe et d’un marine américain qui décident de se marier pour des avantages militaires. Malheureusement et suite à un drame inattendu, Luke Morrow est renvoyé au front et l’union qui devait être fausse dès le départ devient plus réelle que ne l’espéraient les protagonistes de l’intrigue.

Le scénario du film est de Kyle Jarrow et Liz Garcia basé sur le livre de Tess Wakefield. Coeurs blessés est en vedette sophie caron comme Cassie Salazar, une serveuse dans un bar avec le rêve de réussir en tant que chanteuse et Nicolas Galitzine dans le rôle de Luke Morrow, un marine militaire avec un passé qui le hante, prêt à prendre des risques pour changer cette réalité.

Y aura-t-il une suite à Badly Wounded Hearts ?

Coeurs blessés créé en Netflixle 29 juillet et a réussi à trouver une corde sensible auprès des abonnés de Le N rouge qui ont montré que ce type de contenu continue d’être un succès à maintes reprises. Le film est réalisé par Elizabeth Allen Rosenbaum qui dans son générique a des titres tels que la série mort pour moi et une bande romantique comme sneakerella.

Y aura-t-il une deuxième partie ? Coeurs blessés? Contrairement à d’autres films du genre basés sur des romans, comme le cas de À tous les garçons que j’ai aimés avantle responsable du livre sur lequel cette bande est basée n’a pas écrit de deuxième partie pour une histoire qui semble se fermer complètement une fois le générique de fin arrivé et dont on connaît déjà toute l’intrigue.

Officiellement Netflix n’a pas émis l’idée de préciser une deuxième partie de Coeurs blessés, mais l’histoire pourrait continuer en imaginant la vie conjugale de Cassie et Luke. Rappelons qu’il a été démobilisé de l’armée américaine et peut avoir des difficultés à trouver un nouveau travail, ce qui générerait des tensions et des heurts dans le couple lors du parcours du mariage, qui n’est jamais facile.

De plus, le personnage sophie caron Elle est peut-être confrontée au succès dans le monde de la musique en organisant des tournées et des spectacles constants, un fait qui l’éloignerait de Luke et pourrait également être une cause de crise pour ce couple qui a commencé dans le but de profiter du système et a fini par tomber amoureux en même temps. époque qui a fasciné les abonnés de Netflix ce qui en a fait l’un de ses derniers succès.

