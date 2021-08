Worth Trailer: Michael Keaton détermine le coût de la vie humaine dans ce drame du 11 septembre

Netflix a récemment publié la bande-annonce de sa prochaine offre de drames réels Valeur. Michael Keaton joue dans les films le rôle de l’avocat américain Kenneth Feinberg, qui a dirigé le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre créé par le Congrès après les attentats terroristes du 11 septembre. Feinberg était chargé de déterminer combien les familles des victimes du 11 septembre recevraient en compensation. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Basé sur des faits réels. Un avocat apprend une leçon d’empathie lorsqu’il est confronté à la tâche presque impossible de déterminer comment indemniser les familles qui ont subi des pertes incalculables à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Valeur créé au Sundance Film Festival en 2020 et a été choisi pour distribution par Netflix en février de cette année. Jusqu’à présent, l’accueil critique a été majoritairement positif. Valeur est actuellement assis à une note fraîche de 65% sur les tomates pourries, mais avec seulement 20 avis. Valeur devrait avoir une sortie limitée le 3 septembre 2021, avant de diffuser exclusivement sur Netflix. Le film pourrait devenir un sérieux candidat à la saison des récompenses pour Netflix. Et à en juger par sa date de sortie en septembre, Netflix s’y attend probablement. De plus, cette année marquera le 20e anniversaire des tragiques attentats terroristes du 11 septembre.

Valeur est réalisé par la cinéaste indépendante Sara Colangelo, qui est surtout connue pour avoir réalisé le drame de 2014 Petits accidents avec Elizbeth Banks, Boyd Holbrook et Josh Lucas. Max Borenstein (Godzilla, Kong : l’île du crâne) a écrit le scénario de Valeur il y a plus d’une décennie; Il figurait même dans la liste noire de 2008. Le film est en préparation depuis un certain temps maintenant après avoir été vendu au Festival de Cannes 2018. David Frankel (Le diable s’habille en Prada) était initialement attaché au film en tant que réalisateur mais est parti en 2019 avec Colangelo le remplaçant.

Valeur est basé sur les mémoires de Feinberg de 2005 Que vaut la vie ? Feinberg a servi de « maître spécial » du fonds et s’est vu confier la tâche difficile d’indemniser les familles des victimes du 11 septembre. Il devait décider comment les fonds devaient être alloués et qui méritait plus et qui moins – même s’ils étaient tous victimes du même attentat terroriste. Finalement, 7 milliards de dollars de récompenses financières ont été attribués aux membres des familles de 5560 victimes. Feinberg a également été administrateur du Deepwater Horizon Disaster Victim Compensation Fund et des attentats du marathon de Boston en 2013.

Aux côtés de Michael Keaton comme Kenneth Feinberg, Valeur comprend également Stanley Tucci (Pleins feux sur The Lovely Bones) en tant que mari d’une victime du 11 septembre, Amy Ryan (Gone Baby Gone, les filles perdues), Tate Donovan (Dégâts) avec Laura Benanti et Marc Maron. Valeur a le soutien de la société de production Higher Ground de Michelle et Barack Obama. L’ancien président et la première dame ont signé un accord pluriannuel avec Netflix en 2018 et ont prévu un certain nombre de projets pour les années à venir, notamment un biopic de Frederick Douglass et plusieurs documentaires.

Michael Keaton sera ensuite vu s’attaquer à la dépendance aux opioïdes dans la série limitée de Hulu Malade. Il reprend également son rôle de Batman dans Warner Bros. et DC’s Le flash sortie à l’été 2022.

