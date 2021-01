«World’s Greatest Drag Race» est de retour et il y a même eu un pick-up

Déjà «tradition de fin d’année», la «World’s Greatest Drag Race» de la publication américaine Motor Trend s’est déroulée cette année avec moins de concurrents et… avec de nouvelles règles – conséquences de l’année bizarre de 2020.

Au lieu d’avoir les douze voitures habituelles, celle qui est l’une des plus épiques de la courses de dragsters vu seulement huit voitures concourir. De plus, les voitures en lice ne se sont pas toutes affrontées simultanément, comme d’habitude – la piste des trois dernières éditions, suffisamment large pour le permettre, située à la base aérienne de Vandenberg, n’était pas disponible.

Au lieu de cela, ils ont été regroupés par paires dans un système d’élimination jusqu’à ce que deux finalistes aient été atteints qui ont ensuite concouru pour la «couronne» du vainqueur de la dixième édition de la «World’s Greatest Drag Race».

Concurrents

En plus des super sports habituels, l’édition de cette année de course de dragsters promu par Motor Trend présentait un SUV déjà «obligatoire», le Porsche Cayenne Turbo Coupé et un très américain ramasser, dans ce cas le radical Ram 1500 TRX.

Quant aux concurrents restants, ils course de dragsters une Lamborghini Huracan EVO AWD, une Porsche 911 Turbo S, une Chevrolet Corvette Stingray Z51, une Ford Mustang Shelby GT500, une Acura NSX (alias Honda NSX) et une Ferrari F8 Tribute.

Nous parions que vous avez déjà deviné qui étaient les deux finalistes parmi les plus de 5000 chevaux présents. Notez que la dernière course n’était pas le classique «quart de mile» (402 m), mais un demi-mile (804 m). Quel a été le plus rapide? Découvrez dans la vidéo: