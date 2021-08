World War Z: Aftermath Rises sur PS4 en septembre avec des améliorations PS5

World War Z: Aftermath, la réédition étendue du lien coopératif de Sabre Interactive, sera disponible sur PlayStation 4 à partir du 21 septembre. Comme annoncé précédemment, la nouvelle version comprendra de nouvelles cartes, notamment la Cité du Vatican et la péninsule enneigée du Kamtchatka en Russie. Il fonctionnera également en 4K à 60 images par seconde sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, avec un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 prévu pour l’année prochaine.

En plus des emplacements susmentionnés, Aftermath proposera de nouveaux personnages, un nouveau système de mêlée, de nouveaux zombies et un mode à la première personne. Et, lorsque la version de nouvelle génération sera lancée l’année prochaine, vous débloquerez l’accès à un nouveau mode Horde XL, qui remplira l’écran avec encore plus de morts-vivants que jamais. Si vous possédez déjà le jeu, vous pouvez le mettre à niveau pour seulement 19,99 €. Alternativement, cela vous coûtera 39,99 € si vous arrivez frais.