World Trigger Saison 3? Faits saillants de la saison 2

World Trigger est revenu avec une saison 2 courte mais bonne pour le plus grand plaisir de ses fans. Cette bataille épique mais sous-estimée Shounen a commencé sa course en 2014 et a eu un total de 73 épisodes. Malheureusement, il a fallu une longue pause en raison de la mauvaise santé de l’auteur.

Mieux encore, World Trigger Season 3 a été annoncé et devrait sortir cette année même. World Trigger est basé sur un manga du même nom de Daisuke Ashihara. Toei Animation l’anime.

Comme on peut le constater, la qualité de l’animation s’est considérablement améliorée de la saison 1 à la saison 2. Il est normal de croire que World Trigger Season 3 sera un pas en avant dans cette direction. Avec des opérations accrocheuses et une intrigue intelligente, World Trigger est un incontournable à lire et à regarder.

Récapitulons tout sur World Trigger de S1-S2 et à quoi s’attendre de World Trigger Saison 3.

Aperçu du tracé

World Trigger se déroule à Medeen (Terre), où tout à coup, les «voisins» envahissent et commencent à attaquer les villes et les civils. Ce sont des extraterrestres qui viennent sur Terre par des portes qui relient le voisinage à la Terre.

La frontière est une organisation mise en place pour les contrer et protéger Medeen, en particulier Mikado, qui est un foyer pour eux. Bien que même au sein de cette énorme organisation, l’approche envers les voisins soit différente.

La branche de Tamakoma, dans laquelle aboutit le MC Mikuma, choisit de se faire des alliés des voisins. En revanche, le siège est de fervents partisans de l’extermination de tous les voisins. Même dans ce milieu de pensées diverses, le but ultime de protéger leur ville est de la plus haute importance.

Malgré la lutte de pouvoir constante, les branches et le QG travaillent ensemble à la fin de la journée. L’histoire suit les agents de la frontière, tous avec leur propre objectif de devenir des utilisateurs expérimentés de déclencheurs.

Avec les guerres de rang, les expéditions dans le quartier, les attaques de soldats trion, il se passe toujours quelque chose. Et ils doivent être prêts pour cela armés non seulement de compétences, mais de stratégies tactiques époustouflantes.

Aucun camp n’est entièrement mauvais ou bon puisque même les voisins ne désirent rien d’autre que le bien-être de leur pays. Une bataille lente mais bien écrite, Shounen est ce qu’est World Trigger.

Même après que la saison 1 n’ait pas été assez populaire, le studio, avec sa foi dans l’intrigue, s’est préparé pour la saison 2. Son succès a ouvert la voie à la saison 3.

Faits saillants de la saison 2

Jetons un coup d’œil à certains des événements intéressants qui ont constitué les 12 épisodes de la saison 2 de World Trigger à regarder.

Arc d’invasion de Galopula

Comme mentionné précédemment, les voisins humanoïdes ou soldats trion attaquent constamment Medeen. Dans la saison 1, Aftokrator avait lancé une invasion, tandis que dans la saison 2, leur pays vassal Galopula mène l’assaut.

Un groupe de 6 voisins qualifiés est envoyé de Galopula sous le commandement des Aftokrators pour ralentir l’attaque de Border contre eux. Ils jouent audacieux et décident d’attaquer le navire d’expédition au cœur du QG. Le détruire affecterait directement la mission sur Afto puisque, sans le vaisseau, ils ne peuvent pas partir.

Mais bien sûr, avec la prédiction de Jin et Borders, les 4 meilleurs attaquants prêts à se défendre, c’était une tâche ardue. En dépit d’être assez forts et habiles à se battre contre Konami, Tachikawa, Mukrami et Kazamas, le travail d’équipe et une excellente stratégie, ils n’ont pas réussi.

Pendant ce temps, à part ces quatre, toutes les autres équipes ont également montré leurs prouesses. Rendant facilement leurs ennemis inutiles et frustrés. L’arc entier de Galopula n’était qu’un aperçu de la compétence de Border.

Les batailles n’étaient rien de moins que la perfection, avec Tachikawa & Co. dominant partout. Tachikawa s’est volontairement sacrifié pour leur victoire définitive. De manière inattendue, l’équipe Miwa a également coopéré avec Jin pendant le combat.

Pour les fans typiques de la bataille de Shounen, ces batailles seront plus qu’un simple régal, non seulement en raison de leur différence, mais aussi de leur intensité et de leur imprévisibilité.

Avec Tamakoma s’alliant avec Galopula, il reste à voir dans World Trigger Saison 3 comment ils vont s’entendre.

Guerres de rang B

Dans la continuité de la première saison, les batailles de rang deviennent plus intenses ici. Auparavant, c’était pour obtenir un meilleur rang, mais maintenant c’était plus important car il décidait qui pouvait ou ne pouvait pas participer à la mission d’Aftokrator.

Après la grave perte de l’équipe Ninomiya, Mikumo était définitivement découragé. Mais au lieu de perdre son temps à réfléchir, il décida de se lever et de se faire guider. En rencontrant ses aînés et en travaillant assidûment à s’améliorer, il commence progressivement à s’améliorer.

Pas seulement lui, Chika décide d’essayer de nouvelles techniques pour dissimuler ses faiblesses. Un Tamakoma-2 remanié est prêt à se battre. Leur travail acharné a porté ses fruits puisque, même face à des adversaires plus forts, ils réussissent à gagner avec d’énormes marges.

La saison 3 de World Trigger apportera la dernière étape de la guerre des rangs sans laisser le battage médiatique descendre à coup sûr!

Hyuse rejoint Tamakoma-2

Se rapprocher de leur objectif pour rejoindre la mission à l’extérieur signifie que Mikumo & Co. fera face à des adversaires plus coriaces. Donc, apprendre de nouveaux trucs ne suffira jamais. Ainsi, ils décident de renforcer l’équipe avec l’ajout d’un nouveau membre.

Qui d’autre pourrait-il être sauf Hyuse, le voisin abandonné d’Aftokrator? Désireux de rentrer chez lui, il conclut un accord avec Jin pour le récupérer en utilisant n’importe quelle méthode. Et quelle meilleure opportunité peut-il y avoir, sinon la mission à l’extérieur.

HQ et Tamakoma étaient de nouveau en désaccord concernant l’enrôlement de Hyuse, mais chacun a obtenu ce qu’il désirait avec un autre ensemble de contrats.

Maintenant, avec un autre coéquipier hautement qualifié, l’équipe Mikumo est prête à perdre contre personne. Il est crucial ici que lorsque Hyuse partira, comment se débrouilleront-ils puisqu’il n’y aura personne pour les couvrir!

World Trigger Season 3 ne mettra pas seulement en valeur la force de Hyuse et l’impact positif qu’il a sur Tamakoma 2.

À venir dans World Trigger Saison 3

Selon le manga, World Trigger Season 3 commencera par deux incroyables batailles de rang. Les équipes de retour par rapport à l’équipe Mikumo désormais perfectionnée, ce qui en fait le scénario de match de vengeance parfait.

La saison 3 de World Trigger promet d’être beaucoup plus intense et satisfaisante que S2 avec seulement les deux premières batailles elles-mêmes. Mikumo sera enfin sous les feux de la rampe, et il le mérite en tant que MC.

2ème シ ー ズ ン の ご 視 聴 と た く さ ん の 応 援 あ り が と う ご ざ い ま し た! 2e シ ー ズ ン 第 12 話 ラ ス ト の 玉 狛 支部 シ ー ン の 省略 さ れ た 原作 箇 所 は 3e シ ー ズ ン の 冒頭 で ア ニ メ 化 し ま す ど う ぞ お ま す! み ど う ぞ お 楽 楽 楽 に お お 楽 楽 に お 3e シ ー ズ ン は 10 月 に 放送 予 定 で す。

こ れ か ら も ア ニ メ # ワ ー ル ド ト リ ガ ー を よ ろ し く お 願 い し ま す! pic.twitter.com/syWXTSOoAc – ア ニ メ 「ワ ー ル ド ト リ ガ ー」 公式 2021 年 10 月 よ り 3e シ ー ズ ン 放送 予 定 (@Anime_W_Trigger) 3 avril 2021

World Trigger Season 3 est susceptible de mettre en action la mission tant attendue. Du test de sélection à la préparation de l’événement proprement dit. Sera-ce un succès ou un échec? Hyuse pourra-t-il rentrer chez lui en toute sécurité? Quel est le plan de Jin?

Tout reste à régler dans World Trigger Saison 3.

Date de sortie de la saison 3 de World Trigger

La saison 3 de World Trigger devrait être diffusée vers octobre 2021, comme annoncé lors de l’événement AnimeJapan 2021. Heureusement, plus d’années d’attente pour la suite.

【初 公開!】

ア ニ メ # ワ ー ル ド ト リ ガ ー 3e シ ー ズ ン を 楽 し み に し て い た だ い て る 皆 様 に 、 開 発 中 の カ ッ ト を 特別 に 公開!

3e シ ー ズ ン で 繰 り 広 げ ら れ る B 級 ラ ン ク 戦 が ま す ま す 楽 し み に な る カ ッ ト と な っ て い ま す!

2021 年 10 月 (予 定) か ら の 放送 を お 楽 し み に!# ト リ ガ ー オ ン pic.twitter.com/YCP7K069Zj – ア ニ メ 「ワ ー ル ド ト リ ガ ー」 公式 2021 年 10 月 よ り 3e シ ー ズ ン 放送 予 定 (@Anime_W_Trigger) 28 mars 2021

La saison 2 était censée avoir 13 épisodes mais s’est terminée en 12, donc World Trigger Saison 3 commencera par l’épisode 13, dont les coupures ont été publiées par son compte officiel. Venez en octobre, et les fans se réjouiront des batailles les plus satisfaisantes qui suivront.

Lire aussi: Qu’est-ce qui fait que World Trigger vaut votre temps?