World Of Warships: Legends obtient une mise à jour de décembre qui comprend une nouvelle campagne et d’autres ajouts

Noël est presque là et dans la communauté des joueurs, cela signifie des mises à jour de contenu décentes pour de nombreux jeux. Les développeurs veulent profiter de cette saison des Fêtes pour répandre la joie au plus grand nombre possible de joueurs et le DLC est un excellent moyen d’y parvenir. Si vous avez attendu de nouveaux cadeaux avec impatience World of Warships: Légendes, tu es chanceux.

Une nouvelle mise à jour est en cours et selon les notes de mise à jour des développeurs et la bande-annonce officielle du DLC ci-dessus, il semble que la communauté est en magasin pour beaucoup de contenu de qualité.

L’événement principal pour ainsi dire est une nouvelle campagne, qui place le Massachusetts au premier plan. C’est un cuirassé puissant qui dispose d’un approvisionnement complet en canons principaux et secondaires. Il est également équipé pour gérer les attaques de torpilles et d’obus en particulier.

Un autre navire inclus dans la nouvelle campagne est le Yahagi, un navire rapide également équipé de torpilles. Comme d’habitude, la campagne est divisée en plusieurs parties. Il y en aura un total de trois répartis toutes les deux semaines.

Les joueurs qui réussissent la nouvelle mission avec Admiralty Backing peuvent s’attendre à de nombreuses récompenses décentes, sur lesquelles vous pouvez en savoir plus en visitant le site officiel du jeu.

Un nouveau système de devises est également en place, bien que temporaire, appelé Icebreaker Coins. Ils peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple sur des navires spéciaux et des locations de navires légendaires.

Ces pièces Icebreaker peuvent être gagnées de plusieurs manières, notamment en accomplissant des missions Havoc, en jouant avec des navires légendaires et en effectuant des missions personnelles dans la nouvelle campagne.

La location de navires légendaires est un autre point fort qui devrait susciter beaucoup d’enthousiasme pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de navires épiques – y compris l’USS Worcester, l’USS Gearing et le HMS Conqueror.

Vous pouvez en savoir plus à leur sujet – encore une fois – en visitant le site Web officiel de la mise à jour ou en regardant la bande-annonce ci-dessus. Si vous avez été fan de World of Warships: Légendes, alors cette dernière mise à jour de décembre devrait faire rouler les bons moments tout en offrant des expériences de combat intenses sur les eaux.

Juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas aller mieux, le développeur ajoute du contenu et des navires convaincants pour exciter la base de fans fidèles de ce jeu. Ce dernier ajout est rempli à ras bord de contenu significatif, de nouveaux systèmes et de récompenses qui donnent aux joueurs une raison de plus de découvrir tout ce qui est nouveau.