"World of Warcraft: Shadowlands": La nouvelle extension va sortir

Paladins, démonistes, chamans, chevaliers de la mort – préparez-vous! Blizzard Entertainment s’en tient à son plan et publie en fait le nouvel add-on World of Warcraft plus tard cette année.

Au 27 octobre 2020 le moment est venu: “World of Warcraft: Shadowlands”, le huitième add-on du best-seller MMORPG, est sur le marché. Blizzard Entertainment a annoncé cela dans une bande-annonce de sortie pour la Gamescom 2020.

Avec qui faites-vous un pacte?

“World of Warcraft: Shadowlands” donne aux joueurs l’accès à un nouveau monde qui s’étend au-delà des continents connus. Dans les soi-disant Shadowlands, les joueurs ont le choix: dès qu’ils ont atteint le niveau maximum et ont terminé la quête principale, ils doivent rejoindre l’un des quatre pactes.

Le choix doit être fait avec soin par les joueurs, car tout ce qu’ils choisissent affectera la progression de l’extension entière. À qui prêtez-vous allégeance: les Kyriens du Bastion, le Venthyr de Revendreth, les Necrolords de Maldraxxus ou les Night Fae de l’Ardenwald?

L’Ardenwald – c’est là que vivent les fae de la nuit. La vallée de l’ombre de la lune envoie ses salutations. La gueule – une zone d’énergie sombre, pleine d’âmes sombres et perdues. Le bastion – le pays des Kyriens. En fait, ça a l’air très idyllique.

Nouveaux donjons, nouveaux raids

La fin de partie se déroule dans la gorge. Ce n’est pas un domaine classique, mais une tornade d’énergie noire. Les joueurs ne peuvent y rester que pendant une courte période ou ils mourront. Au milieu se trouve la gigantesque tour Torghast, où vit Jailer. La tour sert aux fans de “World of Warcraft” une sorte de donjon dans lequel ils peuvent collecter des matériaux pour leurs objets légendaires.

Les niveaux maximum sont ajustés

Une autre innovation dans “World of Warcraft: Shadowlands” est la réduction des niveaux. Le niveau maximum actuel est de 120. Avec la sortie de l’add-on, le niveau du joueur sera réduit à 50. Ceux qui maîtriseront avec succès l’extension se retrouveront avec un niveau maximum de 60.

Quoi de neuf?

Contrairement à ce qui était attendu, il n’y a pas de nouvelles classes dans “World of Warcraft: Shadowlands”. Pour cela, les options de conception des personnages doivent être plus grandes, ce qui bien sûr ne remplace pas une nouvelle classe, mais offre toujours de la variété. De plus, Blizzard a vissé sur les métiers. Désormais, l’interaction des différents arts est nécessaire pour produire des armures haut de gamme. Les bonus spéciaux ont également des effets supplémentaires sur l’équipement.