"world Of Warcraft: Shadowlands": Le Bon Pacte Pour Votre Classe

Avec l’add-on « World of Warcraft: Shadowlands », des pactes sont introduits pour la première fois. Dès que vous avez atteint le niveau 60 avec votre personnage, vous devez prendre une décision: avec qui voulez-vous vous allier et vivre encore plus d’aventures? Nous vous dirons quel package convient le mieux à votre classe et à votre niveau de compétence.

Tout d’abord: choisissez judicieusement votre pacte! Vous pouvez changer vos alliés plus tard si nécessaire, mais ce n’est pas le bienvenu parmi les personnes impliquées. Avant de lancer une campagne de pacte, vous devez savoir exactement ce qui vous attend et quels avantages vous attendent.

À quoi sert un pacte?

De quel côté es-tu?

Plus vous avancez dans la campagne du pacte, plus votre réputation auprès des alliés augmente. Cela vous donne divers bonus – tels que des recettes légendaires pour le maçon runique de Torgast, des objets de pacte cosmétique uniques (tels que des montures, des familiers ou des titres) et des niveaux d’objet accrus pour les objets que vous recevez via les quêtes mondiales. Il y a deux quêtes qui vous attendent par semaine que vous pouvez entreprendre dans le sanctuaire.

Le sanctuaire est le centre de chaque pacte, que vous pouvez étendre à mesure que votre réputation augmente – et débloquer plus de fonctionnalités. Dans chaque sanctuaire, vous trouverez:

Réseau de transport: En fonction du niveau d’expansion, voyagez plus rapidement vers des endroits spécifiques qui sont pertinents pour votre pacte.

Chaque pacte a également des capacités dites de signature et de classe. Tous ceux qui adhèrent au pacte respectif reçoivent la capacité de signature. Les compétences de classe, comme son nom l’indique, sont spécifiques à la classe. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet dans les paragraphes respectifs sur les groupes de pacte.

Le pacte de Kyrian

Lumineux, convivial, propre, …



Image: © Blizzard Entertainment 2020

Rappelle un peu le monde des draeneï.



Image: © Blizzard Entertainment 2020



Lorsque votre personnage atteint le niveau 60, cinq nouvelles zones s’offrent à vous. L’un d’eux est le Bastion, la maison des Kyriens. Une fois que vous avez décidé de les choisir comme alliés, lancez la campagne du pacte. Les Kyriens vous donnent accès à leur sanctuaire, le Festivals élyséens.

Les Kyriens conviennent aux classes suivantes (dans un raid):

Guerrier (armes / protection)

Chasseur (adresse au tir)

Prêtre (ombre)

Démoniste (Affliction / Destruction)

Paladin (sacré)

Druide (équilibre / férocité / gardien)

Moine (Maître brasseur / Tisse-brume)

Chasseur de démons (vengeance)

Chevalier de la mort (Givre / Sang)

Si vous rejoignez les Kyriens, vous recevrez la capacité de signature « Invoquer le prévôt ». Vous devez également choisir l’un des membres clés. Lorsque vous choisissez votre lien d’âme, gardez à l’esprit que la capacité de signature a un impact sur les compétences des personnages clés.

Invocation de la compétence de signature du prévôt: Invoquez un prévôt qui vous apportera une fiole d’équanimité. Lorsque vous buvez cela, une partie de votre santé est rétablie et tous les effets de malédiction, de maladie, de poison et de saignement sont supprimés.

Le Provost propose également une sélection d’équipements utiles une fois par jour (via World of Warcraft).

Les trois membres clés du bastion sont

Pelagos: Le temps de recharge des services de prévôt non liés à la fiole est réduit («lien d’amitié») ainsi qu’une augmentation de la maîtrise lors de l’utilisation de la capacité de classe spécifique à Kyrian («méditation de combat»).

Le temps de recharge des services de prévôt non liés à la fiole est réduit («lien d’amitié») ainsi qu’une augmentation de la maîtrise lors de l’utilisation de la capacité de classe spécifique à Kyrian («méditation de combat»). Kleia: Fiole d’équanimité vous immunise à certains effets (« Fiole ascendante ») et chaque coup critique empile « Frappes vaillantes ». Lorsque le maximum est atteint, les alliés sont soignés.

Fiole d’équanimité vous immunise à certains effets (« Fiole ascendante ») et chaque coup critique empile « Frappes vaillantes ». Lorsque le maximum est atteint, les alliés sont soignés. Le premier forgeron Mikanikos: La fiole d’équanimité repousse les ennemis (« Additif chargé ») et quand suffisamment de sorts ont été lancés, Bron peut apparaître pour aider au combat (« L’appel à l’action de Bron »).

Le pacte des necrolords

A lire : D'un substitut de beurre bon marché à une alternative soi-disant saine: la science derrière la margarine Tout le contraire du bastion.



Image: © Blizzard Entertainment 2020

Vous ne devriez pas avoir peur des araignées et autres vermines.



Image: © Blizzard Entertainment 2020



Le sanctuaire des necrolords est ceci Siège du Primus à Maldraxxus.

Les Nekrolords conviennent aux classes suivantes (dans un raid):

Prêtre (sacré / ombre)

Démoniste (démonologie)

Druide (gardien)

Chaman (élémentaire / restauration)

Moine (maître brasseur)

Chevalier de la mort (impie)

Capacité de signature « mise en forme de la viande »: Crée un bouclier de chair et d’os qui empêche les dégâts égaux à une partie de votre maximum de points de vie. Si vous vous tenez à côté du cadavre d’un ennemi vaincu pendant que vous lancez cette compétence, vous recevrez un bouclier plus grand (via World of Warcraft).

Les trois personnages suivants sont disponibles pour Dirh en tant que lien d’âme:

Chercheur de maladies Marileth: Augmentation de la vitesse de déplacement après l’arrêt (« Voyager avec Bluup ») et immunité aux effets de perte de contrôle grâce à la capacité de signature « Meat Forming » (« Ultimate Shape »).

Augmentation de la vitesse de déplacement après l’arrêt (« Voyager avec Bluup ») et immunité aux effets de perte de contrôle grâce à la capacité de signature « Meat Forming » (« Ultimate Shape »). Emeni, la fille tueuse: Effets empilables qui ont un effet positif sur le gameplay lorsque « Meat Shaping » est activé (« Emeni’s Excellent Skin » et « Runic Mode »).

Effets empilables qui ont un effet positif sur le gameplay lorsque « Meat Shaping » est activé (« Emeni’s Excellent Skin » et « Runic Mode »). Bonesmith Heirmir: Tuer des ennemis réduit le temps de recharge de « Meat Shaping » (« Ingenious Meat Shaping »), et il est également possible de continuer à se battre pendant quelques secondes après la mort (« Blacksmith Born Dreams »).

Le pacte des fae nocturnes

Les elfes de la nuit devraient se sentir chez eux dans l’Ardenwald.

Si vous vous alliez aux fae de la nuit dans l’Ardenwald, votre sanctuaire deviendra ce Au cœur de la forêt.

Les fae de nuit conviennent aux classes suivantes (dans un raid):

Chasseur (les trois compétences)

Mage (arcane / feu)

Voleur (les trois avantages)

Démoniste (Affliction / Démonologie)

Druide (équilibre / férocité / restauration)

Monk (coureur de vent)

Chevalier de la mort (Frost)

Capacité de signature « forme d’âme »: Prenez la forme d’un renard avec une vitesse de mouvement accrue. Vous pouvez réactiver Soul Shape pour vous téléporter sur une courte distance. Vous pouvez également débloquer et collecter des personnages cosmétiques supplémentaires dans différentes situations de jeu. Dans le monde du jeu, cet effet se termine après un court laps de temps. Dans les aires de repos, il est illimité dans le temps (via World of Warcraft).

Vous trouverez également trois membres clés parmi les gens de la forêt qui vous donnent des compétences spéciales.

Niya: À l’arrêt après « la forme de l’âme », vous êtes invisible jusqu’à ce que vous bougiez (« Sylvarmantel »). Lorsque vous utilisez vos compétences de classe spécifiques à la foire nocturne, votre valeur de maîtrise augmente pendant un certain temps (« toilettage »).

À l’arrêt après « la forme de l’âme », vous êtes invisible jusqu’à ce que vous bougiez (« Sylvarmantel »). Lorsque vous utilisez vos compétences de classe spécifiques à la foire nocturne, votre valeur de maîtrise augmente pendant un certain temps (« toilettage »). Tisserand de rêve: Lorsque la « forme d’âme » se termine, la vitesse de déplacement de vos alliés augmente (« champ de fleurs »). Si vous êtes mortellement touché, vous vous encapsulez et régénérez votre santé («entretien de la capsule»).

Lorsque la « forme d’âme » se termine, la vitesse de déplacement de vos alliés augmente (« champ de fleurs »). Si vous êtes mortellement touché, vous vous encapsulez et régénérez votre santé («entretien de la capsule»). Korayn: Si vous êtes en dehors d’un combat, « Soul Form » devient un assaut qui étourdit la cible (« Onslaught of the Wild Hunt »). De plus, vos dégâts ou vos soins augmentent si vous attaquez une cible avec peu de santé (« Last Moments »).

Le pacte de Venthyr

Revendreth n’a pas l’air vraiment attrayant. Bien, sauf pour Hordler. Ils ne connaissent pas d’autre moyen.



Image: © Blizzard Entertainment 2020

« Hé, tu ne peux pas entrer ici! »



Image: © Blizzard Entertainment 2020



Home Sweet Home – ce serait le Venthyr Tomber du péché. C’est ainsi que leur sanctuaire s’appelle au milieu de Revendreth.

Les Venthyr conviennent aux classes suivantes (dans un raid):

Guerrier (armes / fureur)

Mage (givre)

Prêtre (discipline)

Paladin (Protection / Rétribution)

Shaman (renforcement / restauration)

Chasseur de démons (dévastation)

Capacité de signature « Schattentor »: Vous entrez dans le monde des ombres et réapparaissez à destination (via World of Warcraft).

Pour le lien d’âme, vous pouvez choisir entre les personnages suivants et leurs capacités: