World Of Warcraft: Shadowlands Dungeon Sanguine Depths continue de s’avérer extrêmement difficile avec de nouveaux affixes Mythic +

Dans World of Warcraft: Shadowlands, les joueurs passent une grande partie de leur temps dans le contenu de fin de partie à pousser les touches Mythic +. Pour ceux qui ne connaissent pas le contenu, les donjons Mythic + offrent un autre défi PvE grâce à des affixes rotatifs hebdomadaires et une minuterie pour les donjons.

Les affixes de cette semaine sont pour la plupart familiers, la seule exception étant le nouvel affixe saisonnier Prideful. À ce stade, Prideful est actif depuis un certain temps, donc même cela s’avérera un défi familier pour les joueurs qui ont poussé des touches élevées.

Les trois autres affixes – Fortifié, Sanguine et Quaking – sont actifs dans Mythic + depuis un certain temps, donc ceux qui ont également été actifs dans le contenu reconnaîtront les défis qu’ils présentent. Cela permet une adaptation facile pour les nouveaux affixes.

Cependant, l’un des donjons des Shadowlands s’avère encore assez difficile malgré les affixes relativement faciles par rapport aux semaines précédentes. De nombreux joueurs trouvent toujours que le donjon des Profondeurs de Sanguine est extrêmement difficile.

Sanguine Depths est sans aucun doute difficile, et bien que Fortifié soit plus facile que Tyrannique – beaucoup pensent que le deuxième boss est très difficile avec le buff tyrannique – c’est encore loin d’être un défi facile. Une partie des déchets de ce donjon, comme la salle juste après le troisième boss, peut s’avérer aussi difficile que les boss.

Mais ce que la plupart trouvent difficile, c’est la gestion de Sanguine et de Quaking. Si vous avez exécuté Sanguine Depths, vous savez qu’il n’y a pas exactement un surplus de grand espace ouvert pour que les joueurs s’étalent ou déplacent des foules.

Étant donné que Quaking et Sanguine ont besoin de beaucoup de mouvement et d’ajustement pour être gérés, les quartiers rapprochés de Sanguine Depths constituent un défi puissant. De nombreux joueurs subissent des dégâts de tremblement en cas d’accident en raison d’angles de caméra rapprochés et d’une incapacité à se déplacer.

Cela est particulièrement vrai du fait qu’une grande partie des foules de déchets dans le donjon sont des roulettes qui semblent hésiter à bouger. Il est très courant pour une foule de se tenir dans la flaque de Sanguine que son allié a laissée derrière, de guérir complètement et de rester impassible.

La fierté peut également être difficile à gérer, car il est extrêmement facile pour les joueurs de tirer accidentellement des groupes supplémentaires dans les Profondeurs de Sanguine. Cela peut annuler le décompte nécessaire pour une manifestation de fierté, rendant inévitable l’invocation de la formidable foule au milieu d’un combat.

Pourtant, Sanguine Depths est loin d’être insurmontable. Faites de votre mieux pour être conscient de votre environnement, soyez prêt à forcer les foules à bouger si vous devez le faire et essayez de ne pas extraire de déchets inutiles. Si vous vous débrouillez bien, vous ne devriez pas avoir plus de mal à nettoyer le donjon que d’habitude.