"World of Warcraft: Shadowlands": C’est ainsi que vous atteignez rapidement le niveau 60

Le coup de départ de “World of Warcraft: Shadowlands” a été tiré! Les joueurs du monde entier peuvent désormais passer du niveau 50 à 60 à leur guise – ou en seulement trois heures! Vous pouvez lire comment procéder ici.

Le joueur Monkeylool a réussi à terminer les dix niveaux jusqu’au niveau maximum dans “WoW Shadowlands” en seulement trois heures. Cela a fait de son personnage le premier au monde à avoir réussi. Cependant, il avait un fort soutien de sa guilde, comme le montre la vidéo Twitch d’un collègue de guilde.

De cette façon, votre personnage passera rapidement au niveau 60

Qu’a fait Monkeylool? Cela semble presque trop facile pour être vrai: il a juste joué la même instance encore et encore avec ses compagnons de guilde. Le donjon “Necrotic Wake” peut être entré à partir du niveau 50. Il y a quatre combats de boss et quelques quêtes la première fois.

Selon le membre de la guilde Rixer, ils ont traversé le donjon en groupe de trois afin d’obtenir plus de points d’expérience par personnage et ont pris cinq à six minutes par course. Cependant, il y a un hic: ceux qui sont de niveau 56 ou plus ne peuvent plus s’inscrire à la “Necrotic Lane” via le navigateur de donjon.

Vous avez besoin d’un pool de joueurs de niveau 55 ou moins

La solution: il doit y avoir au moins un personnage dans le groupe de donjons qui est de niveau 55 ou moins. Il doit ensuite enregistrer le groupe pour l’instance. En plus des points d’expérience que vous obtenez en terminant le donjon, Monkeylool aurait pu jouer au niveau 60 en seulement trois heures.

Cependant, il est douteux qu’ils ne fassent que traverser le donjon encore et encore. Vous aurez certainement eu recours à des potions, des pots ou des aliments polis qui vous ont donné une sorte de coup de pouce. Mais cela dépend aussi de vous!

Voici un petit guide du donjon:

Sommaire