World Of Warcraft: L’événement Shadowlands Torghast Beasts Of Prodigum commence demain

World of Warcraft: Shadowlands a apporté une quantité énorme de nouveau contenu, mais l’un des principaux centres d’intérêt a sans aucun doute été Torghast, la tour des damnés. Ce donjon intégral fournit aux joueurs Soul Ash, une ressource vitale pour fabriquer des légendaires.

Donc, avec un nouvel événement axé sur le contenu, beaucoup sont heureux de voir que cela facilitera le contenu difficile. Beaucoup ont du mal à mettre en solo le contenu, donc avoir un événement visant à rendre cela plus facile est un changement plus que bienvenu.

L’événement Beasts of Prodigum commencera demain, le premier des trois événements qui affecteront Torghast, la tour des damnés. Cet événement permet aux joueurs de prendre le contrôle de l’une des trois bêtes pour leur tour de tour, disponible à partir de leur premier pouvoir d’anima.

À partir de là, les pouvoirs liés à votre bête tomberont, ce qui aidera à les améliorer et à les garder forts tout au long de la course d’anima. Ceci est particulièrement utile pour les classes qui ont du mal à jouer en solo avec Torghast, comme Mage ou Rogue.

La première bête est Horgrul, Hound of Darkness, un puissant animal de compagnie basé sur un tank qui peut étourdir et narguer les ennemis. Le deuxième est Nal’tari, un familier basé sur le soutien qui peut augmenter les capacités de combat du joueur et de ses alliés. Troisièmement, Valioc, un souleater capable de faire taire les ennemis et d’infliger des dégâts de zone.

On ne sait pas comment ces bêtes interagiront avec des classes comme Warlock et Hunter, qui ont déjà des bonus pour leurs animaux de compagnie, et si la bête bénéficiera également de ces bonus ou si elles seront limitées uniquement aux pouvoirs d’anima.

Il existe de nombreux pouvoirs d’anima qui ont été datés jusqu’à présent, tels que Collar of Teeth, qui augmente les dégâts de la Maw Beast de 25%. D’autres incluent des pouvoirs plus bénéfiques comme l’Essence Symbiotique, qui augmente la guérison de votre Maw Beast de 50% et soigne également le joueur qui la commande.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure cela interagira avec les groupes et si un groupe de cinq hommes s’attaquant à Torghast recevra cinq animaux de compagnie. Si cela se produit, cela rendra probablement Torghast considérablement plus facile, en particulier pour les classes qui contrôlent déjà les animaux de compagnie.

Ce sera particulièrement intéressant pour les spécialisations comme Beast Mastery Hunter, qui peut déjà contrôler deux animaux de compagnie. Si les joueurs sont capables de s’attaquer à Torghast avec trois serviteurs, il ne faudra pas longtemps avant qu’une armée entre dans Torghast.

Il y a beaucoup de pouvoirs datés, dont au moins dix ont été révélés et probablement plus attendent d’être découverts demain. Si vous voulez une liste complète, Wowhead a fourni ses informations sur l’événement Beasts of Prodigum ici.