World Of Warcraft: les joueurs de Shadowlands arrêtent les bots en laissant tomber des jouets cliquables

Blizzard a toujours eu un problème avec les bots dans World of Warcraft depuis la genèse du titre en 2004. Cela n’a jamais été atténué, et même s’il semble que cela s’aggrave avec le temps, les joueurs se sont simplement habitués à la mise en bouteille effrénée maintenant.

C’est le plus grave dans World of Warcraft: Classique en raison d’un manque de sharding et de phasage, mettant tous les joueurs et les robots face à face. Tandis que World of Warcraft: Shadowlands a le sharding et le phasage qui manquent à Classic, qui ne supprime certainement pas les bots.

La forme la plus courante de mise en bouteille consiste à rassembler des robots qui utilisent des professions pour cultiver des herbes et des nœuds miniers en masse. Celles-ci sont les plus courantes dans les Shadowlands de la zone Bastion, qui compte beaucoup moins de monstres hostiles que les trois autres zones.

Si vous avez déjà vu cinq druides courir en mode voyage et attraper simultanément la même fleur de la mort, il y a de fortes chances que vous ayez regardé un groupe de robots que vous dirigez. Bien que les multibox existent toujours, leur nombre est considérablement réduit par Blizzard qui a récemment interdit les logiciels de diffusion d’entrée.

La communauté a trouvé une nouvelle façon d’arrêter les bots, et c’est d’une simplicité hystérique. Auparavant, les joueurs entraînaient des foules vers des bots et tentaient de les faire s’aggraver sur eux, les tuant à mi-ferme.

Mais pourquoi recourir à la violence quand on peut faire quelque chose de beaucoup plus drôle et plus simple pour contrecarrer les robots? Les joueurs ont constaté que les robots seront arrêtés si l’on place un jouet cliquable devant eux, ce qui amènera les robots à cliquer dessus à plusieurs reprises sans rien collecter.

Cela est probablement dû au fait que le logiciel de mise en bouteille trouve des nœuds de collecte en recherchant des objets cliquables et interactifs, en filtrant des éléments tels que des livres et des chaises lisibles. Le logiciel de mise en bouteille ne semble pas filtrer la grande variété de jouets cliquables.

Les joueurs peuvent essentiellement piéger un groupe de robots en laissant tomber un jouet cliquable, car les robots cliqueront dessus sans qu’il disparaisse comme le ferait un nœud de collecte. Puisqu’il reste, ils restent également, en cliquant jusqu’à ce que la durée du jouet soit écoulée.

Il y a eu beaucoup de succès dans ce domaine, bien que de nombreux joueurs restent gênés de devoir même découvrir des stratégies pour gérer le bottage que la plupart des joueurs estiment que Blizzard devrait être en mesure de gérer maintenant.

Quoi qu’il en soit, c’est un moyen amusant et rapide d’arrêter certains bots, bien que certains d’entre nous ne le trouvent pas aussi amusant que de les tuer en mode guerre ou d’autres méthodes plus violentes. Si vous voyez des robots courir en masse, déposez un jouet interactif pour les laisser stupéfaits pendant un bon moment!