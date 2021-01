World Of Warcraft: Le pouvoir de Shadowlands Kyrian Covenant a été trouvé pour annuler l’affixe de donjon difficile

Les alliances dans World of Warcraft: Shadowlands sont l’un des mécanismes les plus intégraux de l’expansion. Tout au long de l’histoire, les joueurs apprennent à connaître intimement Kyrian, Necrolords, Night Fae et Venthyr avant d’avoir le choix de rejoindre l’une des factions en tant que champion mortel.

Il y a beaucoup de choses qui attireraient quelqu’un dans un Pacte spécifique, qu’il s’agisse d’aimer la zone plus que d’autres ou de préférer l’esthétique et les récompenses d’une faction. Mais si vous êtes quelqu’un qui se concentre sur la performance, ce sont probablement les capacités de l’Alliance et les capacités de classe que chacun offre sur lesquelles vous vous concentrerez.

Chaque Alliance a sa propre capacité unique que chaque membre obtient, ainsi qu’une autre capacité spécifique à la classe du joueur. Depuis le moment où cela a été annoncé, les joueurs hésitaient à voir comment les choses se passeraient, certains que la plupart iraient pour le plus fort.

Reste à savoir si cela est vrai ou non, mais une chose est sûre: ces pouvoirs sont puissants et, avec le temps, ils semblent se renforcer. Récemment, les joueurs ont découvert quelque chose sur la Fiole de sérénité de l’Alliance Kyrian qui la rend encore plus attrayante.

Si vous exécutez des donjons Mythic +, vous connaissez les affixes qui modifient la difficulté avec des conditions et des effets spéciaux qui affectent la course. L’un d’eux, Necrotic, fournit un affaiblissement cumulatif qui inflige des dégâts et réduit les soins que subit la cible.

Inutile de dire que les chars sont touchés à plusieurs reprises pour que les autres ne luttent pas énormément avec cela. Non seulement ils subissent de lourds dégâts de Necrotic, mais ils ne peuvent pas être guéris à cause du debuff, ce qui les oblige à kiter jusqu’à ce que les piles tombent.

Si vous êtes dans l’alliance de Kyrian, cependant, il a été récemment découvert que la fiole de sérénité supprime l’affixe nécrotique, l’annulant efficacement pour des tirages plus difficiles. Son temps de recharge de 3 minutes signifie que vous ne l’utiliserez pas à chaque fois que vous aurez des piles nécrotiques, mais certainement pour les rencontres les plus difficiles.

La fiole fonctionne pour supprimer les piles nécrotiques parce que les piles nécrotiques sont classées dans la catégorie des saignements. Cet effet peut également être supprimé par la bulle d’un paladin, ainsi que par la forme de pierre d’un joueur nain. Donc, si vous êtes un char Nain Paladin Kyrian, ne vous attendez pas à beaucoup de problèmes cette semaine!

C’est certainement le meilleur pouvoir Covenant pour traiter Necrotic, et étant donné que Kyrian était déjà considéré comme le meilleur choix Covenant pour les chars, il est peu probable que nous le verrons bientôt supprimé comme méta. Tempête De Neige aurait besoin de retravailler radicalement les pouvoirs pour rendre l’un des pouvoirs du Covenant meilleur pour les chars que la Fiole.

Pourtant, si vous ne sont pas Kyrian, ne te sens pas viable. Les quatre capacités sont efficaces pour annuler Necrotic, que ce soit le mouvement des Venthyr et Night Fae pour kiter ou l’augmentation de la tankiness du bouclier Necrolord.