World Of Warcraft: La réinitialisation hebdomadaire de Shadowlands apporte la première implémentation du nouveau Storming Mythic + Affix

Blizzard World of Warcraft: Shadowlands a eu un lancement plutôt réussi le mois dernier, avec plus de contenu diffusé semaine après semaine. Cette dernière réinitialisation, à venir hier, a apporté l’apparition du nouvel affixe Storming.

Blizzard a ajouté quelques nouveaux affixes et en a retiré d’autres pour les clés Mythic +, comme le nouvel affixe saisonnier Prideful qui n’est actif que sur les clés +10 et plus. Actuellement, le nouvel affixe Storming est disponible pour les clés +7 ou plus, donc toutes les clés ne le verront pas.

Dans l’ensemble, ce n’est pas un changement de gameplay massif, car il fait ce que plusieurs autres ont déjà fait mais dans sa propre saveur. Il n’y a pas de différence énorme entre Storming et Volcanic ou Quaking.

Cela dit, Storming a sa propre méthode disruptive. Les joueurs auront parfois une petite tornade sur place, télégraphiée par l’animation des vents tourbillonnants sous eux pendant une courte durée avant que la tornade ne se reproduise entièrement.

Une fois que c’est le cas, les joueurs pris à sa portée sont projetés en l’air pendant une courte période, subissant également un bon nombre de dégâts. Malheureusement, ce n’est pas là-bas – la tornade commencera alors à voyager dans un cercle assez large, continuant à renverser tout ce qui se trouvait sur son passage avant de disparaître.

Cela peut rendre les donjons Mythic + extrêmement difficiles pour les combattants de mêlée de tous les rôles, en particulier les DPS. Les joueurs doivent souvent quitter la portée de mêlée pour éviter d’être renversés et de subir de lourds dégâts, ce qui peut considérablement réduire le DPS au cours d’un donjon.

Ceci est particulièrement aggravé par le fait que beaucoup peuvent apparaître en même temps, ce qui fait que les joueurs évitent trois tornades ou plus tout en essayant d’infliger des dégâts. Parfois, cela peut être atténué par les chars éloignant les foules des tornades, mais tous les combats ne peuvent pas être déplacés de cette manière.

Cela n’affecte pas trop les classes à distance, en particulier celles comme les chasseurs qui peuvent utiliser la majorité de leurs capacités en déplacement. Les cours à distance peuvent généralement prendre quelques pas et laisser la tornade s’amuser seule en cercle sans poser beaucoup de menace.

Les chars voudront bien sûr éviter ces tornades, mais cela ne devrait pas trop affecter la génération de menaces. Il est préférable d’éloigner un combat des tornades lorsque cela est possible pour permettre aux joueurs de mêlée de jouer le moins possible.

Dans l’ensemble, c’est une version plus ennuyeuse de Volcanic, qui nécessite que les joueurs se déplacent d’un endroit ou risquent d’être renversés ou endommagés tout de même que Storming. Les tornades persistantes le rendent beaucoup plus ennuyeux, et beaucoup espèrent déjà que Tempête De Neige réduit la durée et / ou la taille des dangers engendrés.