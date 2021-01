World Of Warcraft: La communauté Shadowlands discute de la compatibilité de la nouvelle extension avec Alt

le World of Warcraft: Shadowlands La communauté a récemment discuté de la façon dont la dernière extension était compatible avec les alt, la difficulté finale du raid actuel ayant progressé au point d’être faisable pour les joueurs qui y avaient travaillé.

C’est-à-dire que l’expansion est arrivée au point où les gens ont amené leurs personnages principaux à leur plafond. Maintenant que de plus en plus de joueurs commencent à rouler des personnages secondaires et des toons alternatifs, la question de la convivialité alternative a été concentrée.

La principale chose qui ennuie beaucoup est l’anima et la difficulté à la cultiver, surtout compte tenu du coût de tant de choses dans les sanctuaires de l’Alliance. Avec des améliorations coûtant jusqu’à 15000 anima, les 35 animas donnés pour un donjon mythique sont un peu risibles.

Beaucoup se concentrent également sur l’engrenage, ce que certains jugent un peu décevant pour le jeu. Les joueurs estiment qu’il devrait y avoir un peu plus de facilité à préparer un toon au point de donjons mythiques ou de difficulté normale de raid Castle Nathria.

Ces deux problèmes sont intimement liés – on peut s’équiper via le sactum de l’alliance, mais cela nécessite une grande quantité d’anima pour améliorer l’équipement que l’alliance vous donne. Comme l’anima est difficile à obtenir, l’équipement reste un peu difficile.

Cela dit, terminer la série de quêtes pour une alliance vous présentera un ensemble complet d’équipement ainsi qu’un jeton pour une arme de recherche de raid de votre fournisseur d’alliance, qui repose au niveau d’objet 187. Si les joueurs passent par tout cela, aussi en obtenant de l’anima à partir des quêtes mondiales et des quêtes d’alliance, leur équipement sera réglé à un niveau confortable pour les donjons mythiques.

Raid Finder présente également une excellente source d’équipement, la dernière aile ayant été ouverte pour permettre l’accès à neuf des dix boss. Effacer Raid Finder une fois par semaine est un moyen rapide et facile de se préparer, bien que le temps d’attente pour DPS puisse être un peu un casse-tête.

Certaines moutures restent cependant un véritable casse-tête. Grimper Torghast de la couche 1 à la couche 8 est une nuisance, car les joueurs doivent le faire un à la fois, ce qui nécessite sept courses pour atteindre la couche maximale et gagner la capacité de dépasser Soul Ash. Cela peut également rendre les légendaires alternatifs ennuyeux.

Sur ce même sujet, faire quoi que ce soit dans la Maw over est plus qu’ennuyeux, et bien qu’il soit merveilleux de voir que les mises à niveau centrées sur Torghast de Ve’nari sont à l’échelle du compte, sans les mises à niveau centrées sur Maw du NPC, la Maw est même plus d’un slog sur un passage ultérieur.

Tout cela conduit à dire que Blizzard a du travail à faire pour que les alts ne soient pas si pénibles à se mettre à jour, mais leurs nombreuses façons d’accorder du matériel et la facilité générale de mise à niveau en font un plus alt -expansion conviviale que la plupart.