World Of Warcraft: La communauté Shadowlands continue de déplorer les chances de chute extrêmement faibles des équipements de fin de partie

World of Warcraft: Shadowlands a été surmonté avec un problème qui semble frustrer la base de joueurs de haut en bas. Que vous soyez le joueur le plus occasionnel ou que vous diffusiez le contenu le plus élevé chaque semaine, tout le monde semble plus qu’un peu dérangé.

Le principal problème avec le titre à ce stade semble faire allusion à ce que les joueurs envisagent une sécheresse des baisses de matériel. Il ne semble y avoir aucun moyen fiable d’obtenir un équipement de fin de partie décent sans un travail sans fin.

Tout est basé sur le hasard, bien sûr, donc ce n’est pas une expérience universelle qui toutes les personnes est en train d’expérimenter. Il existe certainement de nombreux joueurs chanceux qui n’ont eu aucun problème pour obtenir les gouttes qu’ils veulent quand ils le veulent.

D’autres, cependant, ont eu exactement le contraire. De nombreux joueurs ont le sentiment que peu importe ce qu’ils font, l’équipement ne tombera tout simplement pas, présentant un mur insurmontable à surmonter pour continuer à progresser vers les niveaux les plus élevés possibles.

Les donjons Mythic + ne lâchent qu’une seule pièce d’équipement déposée au hasard pour l’un des cinq membres. Il est important de noter que ce n’est le cas que lorsqu’un groupe ne parvient pas à terminer le donjon dans le délai imparti, mais que les gouttes augmentent à peine si l’on est capable de chronométrer le défi.

Les boss mondiaux ont en grande partie le même problème. Les joueurs se retrouvent sans butin pendant des semaines consécutives lorsqu’ils abattent les boss mondiaux, et étant donné que les conduits qu’ils lâchent sont les meilleurs pour beaucoup, c’est plus qu’un peu frustrant.

Cela ne semble plus vaincre que lorsque vous passez à des raids, où le plus haut niveau d’équipement est actuellement disponible – les 213 qui tombent des 8 premiers boss héroïques sont plus élevés que les 210 que l’on peut obtenir dans un donjon clé de +15, ce qui les rend hautement recherché.

Avec les boss de raid qui ne lâchent pas beaucoup plus d’équipement, seuls quelques objets perdus par boss, les joueurs sont devenus de plus en plus francs sur le sentiment qu’il n’y a pas de récompense pour leur jeu. La seule chance de chute décente semble être les quêtes mondiales de bas niveau qui fournissent de l’équipement.

Il y a des baisses garanties, bien sûr, comme le fait de terminer votre campagne d’alliance et de gagner les armes de recherche de raid qu’ils vous accordent pour cela, mais le chercheur de raid n’est pas tout à fait une fin de partie.

Il y a aussi le Great Vault qui présente jusqu’à neuf choix pour les joueurs, en supposant qu’ils ont réussi à débloquer les neuf emplacements disponibles. Bien que cela fournisse des baisses garanties (qui peuvent ou non être bonnes), ce n’est qu’une seule pièce d’équipement, donc la plupart ne le considèrent pas tout à fait comme le sauveur des baisses d’équipement que d’autres vantent.