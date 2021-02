World of Warcraft La Classique Burning Crusade est annoncée

Si vous avez manqué Illidan, Kael’thas ou Outland, souriez lorsque Blizzard a annoncé World of Warcraft The Burning Crusade Classic.

Vous êtes de la vieille école. Celui dans lequel vous avez acheté les compétences avec de l’argent et les missions n’étaient pas marquées. Allez, vous appréciez World of Warcraft Classic comme rien. Eh bien, il est temps de faire un pas en avant, de continuer l’histoire d’Azeroth avec le World of Warcraft The Burning Crusade Classic annoncé.

De cette façon, nous revenons à l’une des extensions les plus attendues et les plus mémorisées. Par exemple, pour moi, c’était le premier que j’ai pu essayer, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Ainsi, nous revisiterons l’Outreterre et tout ce qu’elle a à offrir, de Nagrand à la forêt de Terokkar. Bien sûr, les courses qui ont débuté à l’époque reviennent. Vous savez, des elfes de sang pour la glorieuse Horde et des draeneï pour l’Alliance.

Bien sûr, toutes les nouvelles que nous pourrions vivre dans The Burning Crusade apparaîtront peu à peu, ainsi que les saisons de sable et autres accessoires. Enfin, quand il s’ouvre, nous pouvons choisir si nous voulons que nos personnages avancent vers cette extension ou si, au contraire, nous voulons continuer dans World of Warcraft Classic. Alors ne vous inquiétez pas si vous souhaitez rester dans Azeroth sans extension, qui restera sur des serveurs dédiés.