World Of Warcraft Group Finder est presque inutilisable car il est plein de publicités

Tout autour World of Warcraft a publié le Brumes de Pandarie le 25 septembre 2012, un nouveau problème a commencé à surgir avec l’outil de recherche de groupe qui le rendait presque complètement inutile: les comptes utilisant l’outil de recherche de groupe pour faire de la publicité passent par des donjons en échange d’une certaine quantité d’or en jeu ou d’argent réel. Trading (connu dans les MMO familièrement sous le nom de RMT).

Cela devenait un problème à l’arrière des donjons qui commençait à devenir un peu plus difficile; Cela a conduit les utilisateurs à avoir du mal à les effacer et à devenir frustrés. Bientôt, les exigences pour les Group Finders ont commencé à augmenter: un certain nombre de réalisations ou de niveaux d’objets (également appelés ilvl), une connaissance préalable des combats et de la mécanique, et des gens se joignaient à des groupes déjà à moitié inclinés.

Alors qu’ils ont lutté dans les donjons passés grâce à un équipement aléatoire et à des mouvements de mort cérébrale provenant de comptes suspects, ils ne voulaient pas consacrer deux heures à une entreprise qui était vouée à l’échec avant même qu’elle ne commence. Les exigences ont continué à grimper et certains avaient simplement du mal à trouver du terrain, puis les ventes ont commencé.

C’est le problème actuel qui semble atteindre une nouvelle hauteur dans l’expansion actuelle de Shadowlands où le Group Finder est franchement inondé par un grand nombre de personnes qui tentent de vendre des courses de donjons sur Mythic + pour près de 500000 pièces d’or pour une course de +10. Singulier.

Ce sont franchement des courses de bas niveau pour lesquelles les gens paient avec impatience, et la publicité du compte pour ce que certains ont assimilé à un boost n’est généralement pas le personnage qui effectuera les courses avec l’acheteur.

Ils vendent des précommandes pour +15 courses en # Guerre lol tu ne peux pas inventer cette merde (https://t.co/M3Dav9BjBI) pic.twitter.com/CR2t5BU7we – Coupures de pelouse tropicaux (@JoTheRogue) 2 décembre 2020

En ce moment, Tempête De Neige a soit tout simplement fermé les yeux sur le grand nombre de rapports qui polluent le GF, soit tout simplement moins intéressé par la modération et le contrôle de cet aspect de World of Warcraft.

Si les joueurs ont montré à maintes reprises ne pas se soucier de la demande de Blizzard de réserver ce comportement au chat commercial, et Blizzard ne se soucie manifestement pas assez de respecter ses propres règles concernant le Group Finder. Créez un nouvel onglet pour le run-selling s’il doit absolument rester dans le jeu, bien que ceux qui se retrouvent à acheter les pistes pourraient vouloir regarder de plus près ce qu’ils attendent du titre.

Il est temps de commencer à vendre beaucoup plus de courses Antorus boost 😂# Guerre https://t.co/zvf9S1iphM – Meg (@Nezhira) 16 mai 2018

La bonne nouvelle ici, et il n’y a pas grand-chose à trouver, est que seuls quelques-uns des vendeurs de course attendent du RMT pour les courses, et sont généralement vendus via les « suspects habituels » des marchés de vente d’or pour WOrld of Warcraft. Cela est probablement dû à la grande vague d’interdiction que Blizzard a lancée en 2017 comme un avertissement contre la vente de contenu fonctionne pour de l’argent réel.

Blizzard interdit aux principales guildes WoW de vendre du contenu pour de l’argent réel, disons que c’est un avertissement pour l’arrêter https://t.co/0zmKEN2xr4 pic.twitter.com/9CzOTtNtKw – PCGamesN (@PCGamesN) 9 mars 2017

La même chose ne s’est pas produite pour Group Finder après que Blizzard a sévi contre les utilisateurs vendant des courses et augmentant à la mi-2018: l’option a été discrètement supprimée en décembre 2018 sans fanfare ni annonce.

À partir du 2 juillet, Blizzard n’autorisera aucune publicité dans l’outil de recherche de groupe pour des services tels que les carrys ou les boosts, y compris ceux proposés pour l’or en jeu: https://t.co/ykd1NMuX2r pic.twitter.com/jeECZ0zeW5 – Wowhead (@Wowhead) 2 juillet 2018

Pour l’instant, si ce n’est dans un avenir prévisible, il semble que Blizzard soit satisfait de la façon dont le Group Finder fonctionne actuellement (ou non).

Il convient de noter que le remède commun pour cette maladie utilise actuellement un plugin appelé LFGSpamFilter via Curse Forge qui fait un travail admirable bloquant la grande majorité de ces boosters; ce n’est cependant pas une solution à un problème très apparent World of Warcraft a actuellement.