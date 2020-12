World Of Warcraft commence l’événement des fêtes du Voile d’hiver 2020

Blizzard se remplit World of Warcraft: Shadowlands avec un grand nombre de vacances pour garder le jeu frais et intéressant, à vélo vers quelque chose de nouveau presque constamment. Cela est particulièrement vrai dans le dernier tiers de l’année avec Halloween, Thanksgiving et Noël.

Noël, bien sûr, est loin d’être la seule fête célébrée en décembre dans le monde, mais c’est une influence claire sur les vacances actuelles du Voile d’hiver en World of Warcraft. Avec des cadeaux sous le sapin de Noël et un quasi-Père Noël, les parallèles sont plutôt clairs.

L’événement a été mis en ligne aujourd’hui et durera un peu plus de deux semaines, jusqu’au 2 janvier une semaine complète après Noël. Cela donne aux joueurs suffisamment de temps pour attraper les objets de collection qu’ils voudront peut-être récupérer!

S’il ne s’agit pas de votre premier voile d’hiver, vous pourrez utiliser certaines options de transmogrification qui ne sont disponibles que pendant les vacances. Les vêtements d’hiver et les bottes d’hiver rouges et verts, par exemple, peuvent désormais être transmogrifiés pour vous permettre de garder votre équipement et d’être festif en même temps.

Si vous êtes du genre à collectionner des tenues Pepe, vous pouvez obtenir un petit chapeau d’hiver en vous rendant dans la capitale de votre faction – Stormwind ou Orgrimmar – et en cliquant sur Greatfeather Pepe. Cela fait que lorsque vous invoquez Pepe, il peut avoir une barbe et un bonnet de Noel.

Bien sûr, il n’y a pas que des objets de collection et des apparences à saisir. Les capitales ont un éventail de quêtes à saisir pour les joueurs, y compris la série de quêtes classique pour tuer l’Abominable Greench dans les collines de Hillsbrad Foothills.

Vous pourrez également vous procurer des consommables dans les pâturages de Smokywood et collecter des chapeaux de vacances dans la couleur qui vous convient, en vert et en rouge. Différents boss parmi le Norfendre, les îles Brisées et d’autres donjons abandonnent les chapeaux de leur propre couleur.

Il y a aussi les globes de neige géants que vous pouvez trouver dans une poignée de villes – Ironforge, Orgrimmar et Dalaran – qui vous transforme en bonhomme de neige et vous permet de danser. Bien que cela ne soit pas tout à fait pratique, cela mène à une réalisation que vous voudrez peut-être.

Et si vous êtes à la recherche de succès, n’oubliez pas de récupérer les succès nécessaires pour les vacances du Voile d’hiver dans leur ensemble! Saisir cette méta-réussite mène à la méta-réalisation supplémentaire pour terminer toutes les grandes vacances et gagner une monture exclusive.

Avec plus de deux semaines pour tout assommer, les joueurs ont amplement le temps de saisir ce qu’ils veulent de l’événement de vacances. N’oubliez pas de revenir le 25 décembre pour voir quels cadeaux sont sous l’arbre pour vous!